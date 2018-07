Haar man wilde Nancy dood en schakelde een huurmoordenaar in, maar zij vergeeft hem

Nancy Shore (57) was 29 jaar getrouwd toen ze op een avond thuiskwam en daar een gewapende man aantrof. Hij schoot haar neer, maar de Amerikaanse overleefde. Het ongeloof en verdriet was enorm toen de politie haar vertelde dat de schutter een huurmoordenaar was, die in opdracht van haar echtgenoot had gehandeld. Toch vergeeft Nancy haar man. “We hadden een fantastisch huwelijk.”

In de avond van 18 augustus 2012 reed Nancy Shore terug van de kerkdienst naar haar huis in Carrollton (Texas). In de garage greep een man haar vast en zette een geweer tegen haar hoofd. Hij eiste haar handtas. Vervolgens schoot hij de vrouw in het gezicht. Nancy verloor het bewustzijn, terwijl de dader op de vlucht sloeg. “Toen ik weer bijkwam dacht ik dat ik zou sterven”, zegt ze tegen de BBC. Ze vond echter de kracht om de hulpdiensten te bellen.

Nancy werd met spoed naar ziekenhuis gebracht, terwijl de politie haar kinderen op de hoogte bracht. Een van haar dochters belde Frank, haar vader en de man van Nancy, die op een werktrip was. “Hij begon heel hard te huilen, vertelde mijn dochter”, aldus het slachtoffer. “Hij was volledig in paniek en kwam meteen terug naar huis.”

Bij aankomst in het ziekenhuis was Frank zo geëmotioneerd dat hij op de grond viel toen hij zijn vrouw voor het eerst zag na de aanval. Dat was natuurlijk niet vreemd: Nancy had een brutale overval en moordpoging overleefd, waarbij ze haar linkeroog verloor door de kogelinslag. Maar toen kwam het nieuws van de politie.

Huurmoordenaar

De politie ontdekte dat Frank al drie jaar een relatie had met een andere vrouw, maar dat was nog niet het ergste: na verder onderzoek bleek dat de overvaller een huurmoordenaar was, ingehuurd door Frank. Haar echtgenoot betaalde een criminele bende al enkele jaren om zijn vrouw uit de weg te ruimen. “Het was hartverscheurend”, zegt Nancy. “Ik kon niet stoppen met huilen.”

Nancy zegt niet te weten waarom haar man haar dood wilde hebben. Ze vermoedt echter dat het was, omdat Frank wist dat zijn vrouw nooit akkoord zou gaan met een scheiding. “Ik heb God beloofd dat ik nooit van hem zou scheiden.”

Gezien de situatie besloot Nancy uiteindelijk toch van haar man te scheiden. Dat gebeurde vlak voor de start van het proces tegen Frank. De jury had niet langer dan twee uur nodig om hem schuldig te bevinden. Frank werd veroordeeld tot een levenslange celstraf.

Vergiffenis

De veroordeling voelde voor Nancy evenwel als een “schop in mijn maag”, legt ze uit. Mocht Frank vrijgesproken worden dan was ze namelijk bereid om weer met hem te trouwen en aan hun relatie te werken. “Dat was omdat ik destijds nog van hem hield”, legt ze uit. “Niet op een romantische manier, maar als de vader van mijn kinderen. Die liefde zal er altijd zijn.”

“Ik heb hem vergeven”, zegt Nancy nog. “We hadden een fantastisch huwelijk. In de Bijbel staat dat als we anderen niet vergeven, wij ook geen vergiffenis kunnen krijgen. Ik kan het niet veroorloven om hem niet te vergeven, omdat ik niet met die bitterheid zou kunnen leven.”