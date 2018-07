Veel geur- en rookhinder door brand in gigantische stapel hooi

Brecht - In een bos in Brecht is afgelopen nacht een stapel hooi van 700 kubieke meter hooi afgebrand. De brand veroorzaakte zware geurhinder in de ruime omgeving. Ook was er een hevige rookontwikkeling.

In de nacht van zaterdag op zondag rond 1.30 uur kwamen er bij verschillende brandweerkorpsen meerdere meldingen binnen over een indringende geur die gepaard ging met veel rookontwikkeling in de regio rond Brecht. De brandweer kon de brand niet meteen vinden.

Het ging om een grote stapel hooi in een wei in de buurt van de Abdijlaan in Brecht. De brand was van op de straat niet meteen zichtbaar, maar veroorzaakte wel veel geur- en rookhinder tot in de omliggende gemeenten Schilde en Wijnegem. De stapel hooi was 30 meter lang, 10 meter breed en zo’n 2 meter hoog.

De brandweer is tot 5 uur bezig geweest met het blussen van de brand. Met een bulldozer werd het hooi uit elkaar gehaald.