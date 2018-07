Fan viert uitbundig Engelse halve finale, maar zal dat geen tweede keer meer doen...

Engeland plaatste zich gisteren voor het eerst sinds 1990 voor de halve finale op het WK en dat leidde tot uitzinnige vreugde bij de voetbalgekke Engelsen. In Londen ging een fan zelfs zo uit zijn dak dat hij in al zijn hevigheid door het dak van een bushokje zakte en hard tegen de grond smakte. De man stond meteen weer recht en kon op het eerste gezicht zonder al te veel averij verder vieren. Maar we vermoeden dat hij deze stoot geen tweede keer zal uithalen.