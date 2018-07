Begeleid door nauwe gangen en de trainer als laatst: zo worden de Thaise voetballers uit de grot gehaald

In het noorden van Thailand is zondagochtend (lokale tijd) de reddingsoperatie van de twaalf Thaise voetballers en hun trainer begonnen. De groep zit al vijftien dagen opgesloten in een ondergelopen grot. Een internationaal team van duikers zal de jongens en hun trainer begeleiden. Op deze manier moeten zij de voetballers buiten krijgen.

Zuurstofflessen staan klaar om naar de jongens te brengen. Foto: EPA-EFE

Een team van duikers is zondagochtend rond 10.00 lokale tijd (05.00 Belgische tijd) begonnen met de reddingsoperatie. Het team bestaat uit dertien buitenlandse duikers, vijf Thaise collega’s en vijf leden van de Thaise marine. Zij hebben zich enkele dagen voorbereid op deze specifieke missie. Een Australische dokter was zaterdagavond nog bij de kinderen en besliste dat ze gezond genoeg waren voor een evacuatie.

De twaalf jonge voetballers (tussen de 11 en 16 jaar) en hun 25-jarige coach zitten in een droge ruimte op ongeveer vier kilometer van de ingang van het grottencomplex Tham Luang. De route naar buiten is zeer riskant, helemaal voor personen die er niet op getraind zijn.

Duiken

Het goede nieuws is dat het waterpeil in (een deel) van het stelsel “op het laagste niveau sinds tien dagen” staat, zei gouverneur Narongsak Osotthanakorn. Een groot deel van de route is daardoor bewandelbaar. Maar de jongens moeten evengoed door tal van nauwe gangetjes en nog altijd door ondergelopen stukken.

Best graphic of cave layout/issues I've seen - via https://t.co/99aHSbmsm4 pic.twitter.com/OVgrEnEWTx — Steve (@SteveInCM) 8 juli 2018

De voetballers zullen des wel degelijk moeten duiken, benadrukte ook Ben Reymenants, de ervaren Vlaamse duiker die de actie in Thailand helpt coördineren, in het Radio 1-programma De Ochtend. “Een derde van de grot bestaat momenteel uit luchtbellen, waarbij je aan de oppervlakte kunt zwemmen. Dat is dus adembaar. De stukken die gedoken moeten worden, worden dus kleiner. Er zijn wel een paar stukken die heel nauw zijn, maar een halve meter hoog. Dat wordt stressvol om die kinderen daardoor te krijgen.” Langs de route is een touw gespannen.

Hoe gaat de operatie in zijn werk?

De reddingsoperatie zal in fases verlopen. De voetballers worden verdeeld in vier groepen, meldt Bangkok Post op basis van een bron met kennis van de situatie. De eerste groep zal uit vier personen bestaan en de rest uit drie.

De twaalf voetballers (tussen de 11 en 16 jaar) en hun 25-jarige coach zullen één voor één naar buiten worden geloodst. Ieder van hen zal door twee duikers begeleid worden. De voetballers hebben de afgelopen dagen duikinstructies gekregen, maar dat maakt van hen natuurlijk absoluut geen experts. Op stukken waar er gedoken moet worden, zullen de duikers daarom gebruikmaken van het zogenaamde ‘buddy-systeem’: een reddingswerker gaat voorop en zit gekoppeld aan een van de tieners, die achter hem aan komt. De duiker zal ook de zuurstoffles van de jongen dragen. De tweede duiker zwemt achteraan, waardoor hij nog eventueel kan ingrijpen als het mis dreigt te gaan.

Als ze een zeer nauwe doorgang tegenkomen, worden de zuurstofflessen afgedaan en door de doorgang gerold. Het kind wordt op dat moment verder begeleid door de opening.

Een mogelijk bijkomend probleem zijn de duikmaskers. De vraag is of die zullen passen. “Op beelden is te zien hoe de kuitspieren van de jongens volledig zijn afgestorven. Ook hun gezicht is ingezakt en dat zorgt voor een probleem”, stelt Reymenants tegen VTM Nieuws. “De maskers zijn voor volwassenen en zeker niet voor kleine Thaise kinderen. Want de kinderen wegen dertig tot 35 kilogram.”

Thai government releases graphic about #thamluangcaverescue . Full face masks; 2 divers accompanying 1 boy; guided by rope. When facing a very narrow path, they will release the tank from back and slowly roll tank & guide the boy through. They walk from Chamber 3 to mouth of cave pic.twitter.com/pLUKa8lHfd — Nick Beake (@Beaking_News) 8 juli 2018

Volgens de autoriteiten zal de 14-jarige Adul Sam-on een van de eersten zijn die wordt gered. De 25-jarige trainer Ekkapol Chantawong zal de laatste zijn die naar buiten wordt geholpen.

Het moeilijkste punt van de terugweg bevindt zich volgens de reddingswerkers op ongeveer 1,7 kilometer van waar de kinderen zich bevinden. Aan de bewuste T-splitsing is de doorgang erg smal. De passage gaat eerst omhoog en dan weer naar beneden, en je kunt er enkel langs door je door de opening te wringen.

Nadat ze deze moeilijke doorgang voorbij zijn, moeten ze nog een kilometer afleggen om tot de kamer te geraken waar de reddingswerkers een basiskamp hebben opgezet. Vandaar is het nog eens bijna twee kilometer tot de uitgang, maar dat laatste stuk zou niet meer gevaarlijk zijn.

Video: Reuters

Hoe lang gaat de reddingsoperatie duren?

Aangezien de route behoorlijk gevaarlijk is, duurt het uren voordat er iemand buiten is. Volgens het hoofd van de reddingsoperatie zal de eerste jongen niet eerder dan 21.00 uur lokale tijd (16.00 uur Belgische tijd) de ingang bereiken. Dat betekent dat het zeker 11 uur duurt om de weg af te leggen. Hij benadrukt dan ook dat het wel drie tot vier dagen kan duren voordat iedereen bevrijd is.

Waarom nu?

Er lagen verschillende opties op tafel om de groep te redden. De veiligste mogelijkheid was wachten tot het regenseizoen voorbij was en het water was gedaald. Dat zou nog zeker drie maanden duren.

Er zijn vanaf zondag echter zware regen- en onweersbuien gemeld, die twee weken kunnen aanhouden. Het waterpeil in het grottencomplex zal daardoor weer stijgen, wat gevaarlijk kan zijn voor de groep. Het moet dus nu gebeuren, liet gouverneur Osotthanakorn weten.

Nederlandse redding?

Het Nederlandse pompenbedrijf Van Heck stuurt zondag twee medewerkers en materieel naar Thailand om hulp te bieden bij de reddingsoperatie. Mochten de duikers niet slagen in hun missie die zondag van start is gegaan, dan heeft het bedrijf mogelijk een oplossing gevonden, zegt een woordvoerder. Een zaterdag uitgevoerde test bleek succesvol.

Foto: AFP

De oplossing die het bedrijf heeft uitgedokterd, is een zogenoemde heveloplossing. Daarbij moet water worden weggepompt met behulp van natuurlijk verloop en het vacuüm zuigen van water. “Denk hierbij aan het inzetten van een rietje in een brandstoftank als iemand de verkeerde brandstof heeft getankt. Als je aan het rietje in de tank zuigt, begin het te stromen. Wij denken dat we dat met behulp van slangen kunnen realiseren.” De test zaterdag was een succes. “Maar we kunnen de situatie natuurlijk niet exact nabootsen”, waarschuwt de woordvoerder.

Wanneer ze de oplossing kunnen inzetten, is nog niet duidelijk. “Ze zullen morgen rond 12.00 uur Nederlandse tijd bij de grot zijn. We hopen dat we daar zo snel mogelijk aan de slag kunnen, maar dat is ook afhankelijk van de reddingsoperatie van de duikers. Als die nog binnen zijn, kunnen wij niet beginnen.”

Volgens de lokale nieuwswebsite RTV Drenthe is Van Heck zelf benaderd door de Thaise autoriteiten voor advies. In 2014 rukte het bedrijf ook al uit om in Servië een ondergelopen kolenmijn leeg te pompen. Die klus nam acht maanden in beslag.