Opschudding en woede om dit café, waar wilde dieren in glazen kooien zitten

Razernij op sociale media. De oorzaak is deze keer een café in de Turkse stad Istanboel. Daar zit een leeuw in een kleine glazen kooi, terwijl klanten er vlak naast genieten van een drankje en een hapje.

Op videobeelden is te zien hoe de leeuw constant gefrustreerd heen en weer stapt. Het dier heeft slechts enkele meters om te bewegen in een kooi die amper breder is dan hemzelf.

Iets verderop zitten de klanten dan weer rustig te genieten van een hapje en een drankje.

Volgens de Turkse media heeft het café wel degelijk een licentie als “toeristisch gerelateerde zoo en revalidatiecentrum”. Er zouden ook nog meer dieren zitten: meer dan dertig konijnen, meerdere flamingo’s, vier slangen, vier paarden, twee papegaaien, twee krokodillen en een leguaan.

Duizenden mensen hebben intussen een petitie getekend om het dierenleed in het café Mevzoo tegen te gaan. Zij willen niet dat de dieren er nog langer opgesloten zitten.

Officiële instanties hebben de eigenaar echter toegestaan de dieren gewoon te houden, aangezien hij het nodige papierwerk heeft.