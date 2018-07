Voor vijfde nacht op rij rellen in Nantes: “Ditmaal slechts 18 wagens in brand gestoken”

Het was in de nacht van zaterdag op zondag relatief rustig in Nantes, in het westen van Frankrijk, nadat het vier nachten na elkaar tot rellen was gekomen. Aanleiding was de dood van een 22-jarige jongen door een politiekogel dinsdagavond.

In de nacht van zaterdag op zondag werden nog “slechts” 18 wagens in brand gestoken, aldus de politie. Er werden echter geen gebouwen beschadigd, en er waren ook geen rellen tussen manifestanten en de ordediensten. Niemand werd opgepakt. Sinds dinsdagavond kwam het al elke nacht tot rellen, waarbij wagens en gebouwen in brand werden gestoken.

De jongeman werd dinsdag doodgeschoten toen de politie zijn wagen wilde controleren nadat hij een overtreding had begaan. Hij weigerde mee te werken, waarna hij plots met zijn wagen achteruit reed. Daarbij reed hij tegen een politieagent, waarna een van diens collega’s het vuur op de wagen opende.

De politieagent in kwestie werd in beschuldiging gesteld van vrijwillige slagen en verwondingen met de dood als gevolg zonder de intentie te doden. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden. De familie van de jongeman liet zaterdag weten dat ze zich burgerlijke partij zal stellen in de zaak tegen de agent.