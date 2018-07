Noodlot slaat toe op huwelijksreis van pasgehuwd koppel: “We hoopten dat het ‘maar’ voedselvergiftiging was”

Acht dagen, zo lang heeft Aimee (33) als echtgenote kunnen genieten van haar geliefde Alan (31). Tijdens de vierde dag van hun huwelijksreis sloeg het noodlot immers keihard toe. Na een korte maar heel hevige aanval van buikpijn, kwam de Britse man om het leven.

Aimee en Alan Simms waren dolgelukkig toen ze eind mei met elkaar in het huwelijksbootje stapten. Er was geen vuiltje aan de lucht. Enkele dagen later vertrokken ze op huwelijksreis naar Kaapverdië om er samen verder de liefde te vieren.

Maar op de vierde dag liep het razendsnel helemaal mis. Midden in de nacht van 27 mei kreeg Alan een hevige aanval van buikpijn en braken. Niet wetende wat hen overkwam, snelden ze samen naar het ziekenhuis.

Voedselvergiftiging?

Op de spoedafdeling kregen ze te horen dat het vermoedelijk een voedselvergiftiging was, maar dat ze toch beter nog enkele testen lieten uitvoeren. “Mijn man was toen al heel stil”, zegt Aimee daar nu over. “Ik probeerde hem wel wat gerust te stellen, maar kon enkel hopen dat het inderdaad ‘maar’ een voedselvergiftiging was.”

Omdat zijn toestand snel achteruitging, kreeg Aimee de vraag om buiten te wachten. Huilend en in paniek belde ze haar moeder, tot ze een uur later benaderd werd door een arts.

Alleen terug naar huis

“Toen ze me vroegen om rustig mee te komen, wist ik snel hoe laat het was. Ik wist dat mijn man overleden was”, vertelt ze. “Het was zo moeilijk om te vatten. Twaalf uur eerder was hij nog kerngezond… Het was echt verschrikkelijk.”

Samen met het reisagentschap moest de weduwe alle papierwerk in orde brengen voor ze, enkele dagen later, weer naar huis kon vliegen. Alleen. Het lichaam van Alan volgde twee dagen later.

“We waren samen op huwelijksreis gegaan en plots moest ik alleen naar huis. We zouden nog zo veel samen doen, kleine en grote dingen. Onze tuin heraanleggen, op reis gaan, maar ook kinderen krijgen… Hij was mijn beste vriend.”

Longkanker

Een autopsie toonde aan dat de tuinier uit het Engelse Morley gestorven was aan longkanker, hoewel hij nooit symptomen had gehad van de ziekte. En niemand wist dat hij ziek was.

Afgelopen vrijdag zijn honderden mensen samengekomen om afscheid te nemen van de jonge dertiger. “Ik heb al zo veel gehuild dat ik geen tranen meer over heb”, zegt zijn echtgenote.