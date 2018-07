Spaanse interim-bondscoach stapt op na WK-debacle, Brazilianen willen verder met Tite

Fernando Hierro (50), op het WK in Rusland bondscoach ad interim van Spanje, stapt op als sportdirecteur bij de Spaanse voetbalbond (RFEF). Dat staat zondag op de website van de federatie te lezen. In het Braziliaanse kamp willen de spelers na de uitschakeling tegen de Rode Duivels nog verder met Tite. Russisch bondscoach Stanislav Cherchesov wilde na de uitschakeling van Rusland in de kwartfinale nog geen beslissing nemen over zijn toekomst.

Hierro was op het WK in Rusland bondscoach ad interim van La Roja. Hij verving Julen Lopetegui. Vlak voor het WK raakte bekend dat Lopetegui na Rusland 2018 aan de slag gaat als coach van Real Madrid, wat hem door de federatie niet in dank werd afgenomen. Daarop besliste de federatie Hierro aan te duiden als vervanger.

De Spanjaarden sneuvelden in de achtste finales van het WK tegen het gastland. Rusland haalde het met 4-3 in de strafschoppenreeks, nadat de wedstrijd op 1-1 geëindigd was en er in de verlengingen geen doelpunten meer vielen. In groep B speelde Spanje gelijk tegen Portugal (3-3) en Marokko (2-2). Verder won het moeizaam met 1-0 van Iran.

“Ik ben dankbaar voor alles wat de spelers me hebben gegeven. Het was een plezier hen te coachen”, verklaarde Hierro vlak na de uitschakeling van Spanje.

Brazilianen willen verder met Tite

De spelers van het Braziliaanse nationale voetbalteam steunen de beslissing van de Braziliaanse voetbalfederatie (CBF) om bondscoach Tite een nieuw contract tot 2022 te geven. De Seleção sneuvelde vrijdag in de kwartfinales van het WK in Rusland na een zinderende kraker tegen België (2-1).

“Hij heeft geweldig werk verricht”, verklaarde verdediger Miranda. “Hij legde met ons een sterk WK af en we mogen zijn werk niet beoordelen op basis van één wedstrijd. Ik denk dat hij moet blijven, dan zou de Seleção op het juiste pad blijven.”

Foto: Photo News

“Op een WK wordt een coach altijd in vraag gesteld als die niet wint”, zei Gabriel Jesus. “Maar we kennen allemaal het belang van Tite en hoe hij in ons voetbal voor een revolutie heeft gezorgd. Volgens mij, en dat is eveneens de mening van de fans, moet hij blijven.” ook Renato Augusto, die de Brazilianen tegen de Belgen hoop gaf met de aansluitingstreffer, vindt dat “Tite en zijn team fantastisch gewerkt hebben en moeten voortdoen”.

De 57-jarige Tite ziet zijn contract, dat in augustus 2016 van start ging, eind juli aflopen. Vrijdagavond, na de nederlaag tegen de Belgen, weigerde de Braziliaanse bondscoach om zich uit te laten over zijn toekomstperspectieven. “Ik kan niet op deze vraag antwoorden”, klonk het. “Ik moet nog bekomen van de match. Binnen dit en twee weken zullen we de zaken met een frisse blik kunnen evalueren.”

Russisch bondscoach neemt nog geen beslissing

De Russische bondscoach Stanislav Cherchesov gaat “alles analyseren” en dan pas een beslissing nemen over zijn toekomst aan het hoofd van de nationale ploeg. Rusland overtrof op het WK in eigen land de verwachtingen en sneuvelde zaterdag na strafschoppen in de kwartfinales tegen Kroatië. “Het is onmogelijk om nu te zeggen of ik blijf of niet”, verduidelijkte Cherchesov. “De toekomst zal het uitwijzen. Nu moeten we alles analyseren.”

Foto: AP

De 54-jarige Cherchesov nam de leiding van het Russische team over in juli 2016. Hij kreeg de vrij ondankbare taak om de ploeg, die op papier niet echt overliep van het talent, klaar te stomen voor het WK. Dat lukte tegen de verwachtingen in. Rusland eindigde in zijn poule op de tweede plaats, achter winnaar Uruguay maar voor Saoedi-Arabië en Egypte. In de achtste finales zorgde het gastland vervolgens voor een stunt van formaat door Spanje na strafschoppen uit te schakelen. In de kwartfinales kwamen de Russen dicht bij een nieuwe triomf, maar nu zegevierde Kroatië na penalty’s.

Rus Ignashevich beëindigt voetbalcarrière

Verdediger Sergey Ignashevich en middenvelder Alexander Samedov zetten een punt achter hun interlandcarrière bij Rusland. De 38-jarige Ignashevich maakt een einde aan zijn voetballersbestaan tout court. Rusland sneuvelde zaterdag in de kwartfinales van het WK voetbal na strafschoppen tegen Kroatië.

Ignashevich was sinds 2004 actief bij CSKA Moskou en werkte 127 interlands af waarin hij acht doelpunten scoorde. Hij vierde zijn internationale debuut in 2002, toen hij speelde voor Lokomotiv Moskou. Hij verdedigde de kleuren van zijn land op de WK’s van 2014 en 2018 en de EK’s van 2008, 2012 en 2016. Ignashevich pakte op clubniveau onder meer zes Russische landstitels en zeven Russische bekers. “Ik had nooit durven denken mijn loopbaan met zo’n hoogtepunt af te kunnen sluiten”, reageerde de routinier na de WK-exit.

Foto: AFP

De 33-jarige Samedov zwaait af als Russisch international met 52 caps en zeven doelpunten op de teller. “Ik heb beslist dat het tijd is om te stoppen”, verduidelijkte de middenvelder van Spartak Moskou. “We zijn teleurgesteld maar toonden dat de fans trots op het team kunnen zijn omdat we waardig voetbalden. Ik ben ervan overtuigd dat de ruggengraat van de ploeg overeind blijft.”