Ook volgende week nog zomerse temperaturen tot 30 graden

Het is de laatste dagen al warm geweest in ons land, heel warm. En daar zal ook de komende week weinig verandering in komen. Met temperaturen die schommelen tussen 21 en 30 graden blijft het erg zomers.

Maandag starten we met hoge wolkenvelden, maar al snel komt ook middelhoge en lage bewolking opzetten. In het uiterste zuiden van het land kan een lichte bui vallen, hoewel de neerslagkans ook daar erg klein is. We verwachten rond 21 graden aan zee en tot 26 graden in de rest van het land.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, met vooral in de oostelijke landshelft af en toe een bui. Het wordt frisser, met maxima tussen 15 en 18 graden in de Ardennen en tot 18 à 21 graden elders.

Woensdagochtend wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, met lokaal nog enkele buien. Vanaf het noorden worden de opklaringen geleidelijk breder en wordt het opnieuw overal zonnig en droog. Maxima rond 19 à 20 graden in de Hoge Venen en tot 24 of 25 graden in het centrum van het land.

Van donderdag tot zondag verwachten we zomers weer met temperaturen die opnieuw stijgen richting 26 à 30 graden in het centrum van het land. De stapelwolken die ’s namiddags gevormd worden, kunnen - vooral in het zuiden van het land - aanleiding geven tot een lokaal onweer.