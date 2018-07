Franse aanvalsleider is overtuigd: “We kunnen de muur Courtois slopen”

Twee dagen voor de halve finale tegen België traint Frankrijk achter gesloten deuren. Na zeges tegen Argentinië en Uruguay beseffen Les Bleus dat hun niveau omhoog moet om Les Diables Rouges te verslaan. “Het wordt fifty-fifty”, beseft aanvalsleider Olivier Giroud. “Maar we kunnen de muur Thibaut Courtois slopen.”

Frankrijk heeft er een bijzonder parcours opzitten in deze Wereldbeker. Het schakelde met Australië, Peru, Argentinië en Uruguay al vier ploegen uit het zuidelijke halfrond uit. De enige wedstrijd tegen een Europese tegenstander – Denemarken – eindigde op een gelijkspel. Dinsdag in Sint-Petersburg moeten de Fransen op hun best zijn om voor het eerst sinds 2006 de finale van de Wereldbeker te bereiken.

Het kleine broertje van Frankrijk zijn we al lang niet meer. De laatste Franse zege tegen de Belgen gaat terug tot een vriendschappelijke wedstrijd in 2004. Sindsdien konden de Fransen drie keer op rij niet winnen. De laatste keer, in juni 2015 in het Stade de France, verloor Frankrijk met 3-4.

“We respecteren België want het is nummer drie op de FIFA-lijst”, zei aanvaller Olivier Giroud vandaag op een persconferentie in Istra. “De halve finales lijken een beetje op het EK. Frankrijk en België zijn twee ploegen die voetballen en meer zullen doen dan alleen maar verdedigen. Het wordt moeilijker dan de vorige matchen, maar de technische staf heeft al aanwijzingen gegeven hoe we de wedstrijd kunnen aanpakken. We hebben een goeie ploeg, we moeten het alleen nu doen. Ik schat onze kansen op fifity-fifty.”

Assist in de Cup Final

Olivier Giroud kent de Belgische doelman Thibaut Courtois door en door. Sinds dit seizoen is hij ploegmaat van de Limburger en daarvoor speelde hij acht keer met Arsenal tegen Chelsea toen Courtois in doel stond. Scoren lukte hem maar één keer, de eerredder in een 3-1-pandoering waar Eden Hazard de hoofdrol opeiste. Maar hij gaf wel de assist voor de beslissende goal van Aaron Ramsey in de belangrijkste wedstrijd die hij tegen Courtois speelde. In de Cup Final van 2017.

“Ook op training heb ik hem al een paar keer verslagen”, zei Giroud. “Hij is sterk bezig op dit WK en voor hem staat een stevige verdediging. Maar we hebben de kwaliteiten om de muur van Courtois af te breken. Ook de verdedigers ken ik van de Premier League. Tegen Brazilië schakelden ze van drie naar vier man achterin. We zullen zien hoe ze het tegen ons zullen aanpakken, maar we zijn sowieso klaar voor de strijd. Het zal moeilijker zijn omdat het een halve finale is. We zullen slim moeten zijn maar we hebben de kwaliteiten om de gaatjes te vinden. Of ze nu met drie of vier man achterin spelen.”

Scoren deed Giroud op dit WK nog niet. “Maar dat frustreert me niet. Zo lang de ploeg wint, ben ik gelukkig. Ik probeer met mijn deviaties en bewegingen de ruimtes te creëren voor de anderen. Ik ben betrokken in drie doelpunten op dit WK. Misschien valt mijn doelpunt wel in de halve finale of de finale.”