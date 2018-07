Hij is een van de wreedste seriemoordenaars ter wereld, nu heeft hij een kind met zijn veertig jaar jongere vriendin

Hij is veroordeeld voor de moorden op minstens zevenendertig vrouwen en meisjes, maar vermoedelijk maakte hij meer dan honderd slachtoffers. Jarenlang kon hij zijn gangetje gaan, tot hij tien jaar geleden achter de tralies belandde. Maar hoe gruwelijk zijn verhaal ook is, het schrikte Elena (25) niet af. Zij heeft nu zelfs een dochtertje met hem.

Zijn naam is Serhiy Tkach (65), een voormalig politieagent uit Rusland. Mogelijk heeft hij de moorden op meer dan honderd vrouwen en meisjes op zijn naam. De meeste slachtoffers waren tussen de acht en achttien jaar oud. Hij vermoordde en verkrachtte hen, ook na hun dood.

In augustus 2005 kon de seriemoordenaar gearresteerd worden. Hij was aanwezig op de begrafenis van een van zijn slachtoffers, waar een ander kindje hem herkende.

Na een moordtocht van vijfentwintig jaar belandde hij achter de tralies in Oekraïne. Officieel werd hij veroordeeld voor de moorden op minstens zevenendertig vrouwen en meisjes tussen 1980 en 2005.

Pennenvriendin

Elena (25) was nog maar een tiener toen Serhiy Tkach in de gevangenis terechtkwam. Zij zag hem voor het eerst tijdens een televisie-interview. En ze was meteen in de ban.

“Ik voelde me onmiddellijk aangetrokken tot hem”, vertelt ze. “Ik wou een conversatie met hem starten, hem leren kennen. Ik wou zo hard dat hij me leuk vond.”

Als jong meisje begon ze hem geparfumeerde brieven te sturen, tot hij haar uiteindelijk uitnodigde om hem te bezoeken in de gevangenis. Van het ene kwam het andere, en drie jaar geleden stapten ze met elkaar in het huwelijksbootje.

Een kindje samen

En daar bleef het niet bij. Negentien maanden geleden kreeg ze ook een kindje van hem, een dochtertje. Toch heeft hij het meisje nog nooit gezien.

“Ik voelde mij zo gelukkig toen ik zag dat ik zwanger was”, zegt ze. “Wij wilden die baby allebei zo graag. Maar ze is geboren in Rusland en van mijn ouders én de officiële instanties mag ik haar niet meenemen naar haar vader in Oekraïne.”

De ouders van Elena proberen intussen via juridische stappen de voogdij te krijgen over hun kleindochter Elizaveta. In tussentijd houdt Elena zich dan weer bezig met proberen de vrijlating te krijgen voor haar echtgenoot.

Extreem jaloers

Of ze dan geen schrik heeft? Of zich schuldig voelt voor wat haar man gedaan heeft? “Ik voel mij niet schuldig want ik heb niks misdaan”, klinkt het. “Natuurlijk zou ik dit niemand toewensen, maar ik heb die misdaden niet begaan.”

Bovendien komt het voor Elena goed uit dat andere vrouwen bang zijn van haar echtgenoot. “Goede vrouwen hebben schrik voor hem”, zegt ze. “En zo is er minder concurrentie voor mij. Ik ben immers extreem jaloers.”

Het verhaal van het huwelijk tussen Elena en Serhiy Tkach is te zien in de nieuwe Netflix-reeks “Inside The World’s Toughest Prisons”.