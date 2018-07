Rosse kat verstoort ernstig interview door op professor te springen, maar die gaat onverstoord verder

Een politiek interview in het Nederlandse programma Nieuwsuur heeft onlangs een onverwachte, grappige wending genomen. Terwijl de Poolse historicus en politicoloog Jerzy Targalski zijn uitleg aan het geven was, sprong de rosse kat Lisio plots op zijn schouders.

Toen het interview begon, zat de kat nog aan een tafel dicht bij de professor. Maar middenin zijn uitleg besliste het dier op de schouders van zijn baasje te springen.

Jerzy Targalski, die over de politieke situatie in Polen aan het spreken was, was zichtbaar geamuseerd door het voorval. Toch ging hij onverstoord verder. Zelfs toen de staart van de kat plots voor zijn ogen zwiepte.

Bekijk de beelden hier: