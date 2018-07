Ontploffing bij foodfestival in Antwerpen: zeker één zwaargewonde

Antwerpen - Bij een evenement van de Antwerpse diamantsector in het Felix Pakhuis op het Eilandje zijn zondagnamiddag drie personen gewond geraakt bij een ontploffing. Volgens bronnen zou één van slachtoffers er erg aan toe zijn.

Het incident vond plaats op het evenement ‘Brilliant Foodies’. Er is een ontploffing geweest, maar volgens de politie is op dit moment nog niet helemaal duidelijk was er precies aan de hand is.

De situatie zou onder controle zijn, maar de organisator van Brilliant Foodies, het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), heeft intussen beslist het evenement stop te zetten.

Brilliant Foodies is een gastronomisch evenement dat zondag aan zijn tweede editie toe was. De verschillende gemeenschappen die verbonden zijn aan de Antwerpse diamantsector serveren er gerechtjes uit hun land van herkomst.

Foto: W&F