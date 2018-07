Fransman Varane beseft Belgisch gevaar: “We zullen een grote prestatie moeten leveren om in de finale te raken”

Thiago Silva (PSG) en Miranda (Inter) zijn afgedroogd. Dinsdag staat Romelu Lukaku tegenover een verdediger van FC Barcelona (Samuel Umtiti) en Real Madrid. Raphaël Varane maakt zijn borst al nat. “Het maakt me niet uit welke spits ik in de gaten moet houden. We moeten er gewoon voor zorgen dat we Lukaku niet te veel ruimte geven.”

Is het WK 2018 het toernooi waarin Raphaël Varane zijn imago van net-geen-wereldtopper van zich afschudt? De sierlijke verdediger van Real Madrid was de zondebok voor de uitschakeling van Frankrijk op het WK 2014 en miste het EK 2016 in eigen land. Maar in Rusland lijkt alles in de juiste plooi te vallen voor de Noord-Fransman. Hij profiteerde van een slecht seizoen van Laurent Koscielny om de positie rechts centraal in de verdediging op te eisen. In de kwartfinale tegen Uruguay werd hij de held met een mooie kopbalgoal.

Vol vertrouwen

“Of het mijn beste wedstrijd voor Frankrijk was? Dat moet ik even laten bezinken”, sprak Varane.

De ‘coup de boule’ van Zidane staat in het collectieve geheugen gegrift. Foto: AFP

“Ik vond dat mijn prestatie in de lijn lag van wat ik heb laten zien dit seizoen. Alleen ontbrak dat goaltje. Deze match doet vooral deugd omdat ik er twee jaar geleden niet bij was. Dat verloren kopbalduel met Mats Hummels (waardoor Duitsland Frankrijk in 2014 uitschakelde in de kwartfinales, red.) spookte niet meer door mijn hoofd.” Frankrijk staat voor het eerst sinds 2006 in de halve finales. Toen bereikte het ook de finale (waarin Zinédine Zidane door het lint ging en de Italiaanse verdediger Materazzi een kopstoot uitdeelde). Om dit jaar even goed te doen moet Varane het grootste Belgische gevaar aan de ketting houden: Romelu Lukaku. “Het is een speler die elke defensie kan pijn doen”, trapt Varane een open deur in. “Je mag hem geen ruimte geven want hij scoort heel gemakkelijk en profiteert van elke ruimte. Maar of het een type is dat me ligt? Het maakt me niet uit welke spits ik in de gaten moet houden”, klinkt het vol vertrouwen.

Belgische band

Raphaël Varane kent de Belgen. Hij werd geboren in Rijsel en is een product van de jeugdopleiding

De Noord-Franse verdediger blaakt van het zelfvertrouwen. Foto: REUTERS

van Lens, waar de supporters Vlaamse vlaggen in het stadion laten wapperen. “Ik heb als kind veel jeugdtoernooien in België gespeeld. Ik heb er ook vrienden en een speciale band met het land. Maar die band telt dinsdag niet. We weten perfect welke tegenstander we voor ons zullen krijgen. Het is een groep die volwassen is geworden en zowel sterk is in de combinatie en het passen spel als op de counter. Het is een complete ploeg en we zullen een grote prestatie moeten leveren om in de finale te raken. Wij hebben een jongere ploeg maar we worden sterker. We hebben bewezen dat we verschillende speelstijlen aankunnen. Dat komt omdat al onze spelers in verschillende grote competities spelen.”