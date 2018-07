Rode Duivels zijn hot bij pers: nog nooit kwamen zoveel journalisten naar training van Belgen

De Rode Duivels staan in de halve finale en dus gaat er ook steeds meer internationale aandacht naar onze nationale voetbalploeg. Op de training van zondag kwamen maar liefst 135 journalisten opdagen. Een record.

Overal ter wereld willen ze nu het verhaal achter de Rode Duivels verslaan. Op de training in Dedovsk was het aan de poort zelfs aanschuiven voor de journalisten om binnen te kunnen. Voor het eerst sinds de start van het WK waren er zelfs meer buitenlandse dan Belgische journalisten (56) voor de training van de Rode Duivels. Cameraploegen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Brazilië, zelfs China,… Heel de wereld kijkt naar België.

Die vele buitenlanders bleven wel een beetje op hun honger zitten, want de meeste Belgische sterren lieten zich niet zien op het trainingsveld. Zeven van de elf basisspelers die vrijdag Brazilië uitschakelden, werkten – zoals steeds twee dagen na een wedstrijd – een individueel programma af.

Vier basisspelers stonden wel op het terrein: Thibaut Courtois kreeg een keeperstraining, Kevin De Bruyne wil altijd liever trainen en Marouane Fellaini en Nacer Chadli hadden nog maar één basisplaats dit toernooi en trainden dus ook gewoon met de groep.

Morgen naar Sint-Petersburg

Morgen nemen de Rode Duivels alweer het vliegtuig naar Sint-Petersburg. In de voormiddag (10.45 uur) wordt er nog getraind in Dedovsk. In de namiddag gaat het dan met het vliegtuig naar Sint-Petersburg, waar de ploeg om 19.00 uur landt. Sinds de kwartfinale kiest Roberto Martinez ervoor om op de dag voor de wedstrijd in het eigen trainingscomplex te trainen in plaats van in het stadion. Hij doet dat omdat het door de korte opeenvolging van wedstrijden de enige training is met de hele groep. In Dedovsk kan hij makkelijker achter gesloten deuren aan zijn tactiek werken. In de speelstad is dat moeilijker. Je weet immers nooit wie er in zo’n groot stadion zit mee te kijken.