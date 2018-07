Nacer Chadli: “Als je Brazilië klopt, moet je niemand vrezen”

Twee dagen na de historische overwinning van de Rode Duivels tegen Brazilië was Nacer Chadli nog steeds aan het nagenieten. “Fantastisch om al die filmpjes te zien die we vanuit België krijgen doorgestuurd.”

De Rode Duivels trainden vandaag voor het eerst op het veld na de overwinning van vrijdag tegen Brazilië. Twee dagen voor de clash met Frankrijk in de halve finales, zweeft de groep nog een beetje tussen nagenieten en focussen op het volgende doel. “We hebben enorm genoten van de overwinning. Als je al dat enthousiasme ziet in België op de filmpjes die we doorgestuurd krijgen, dat is fantastisch. En nu bereiden we een halve finale voor”, zegt Nacer Chadli. Voor ons is dit nu opnieuw de belangrijkste match van ons leven. Eerst was dat zo tegen Brazilië, nu tegen Frankrijk. We zijn klaar om te vechten. Als je Brazilië verslaat, moet je van niemand schrik hebben. Als je schrik hebt, speel je niet aan honderd procent.”

In België wordt er al gesproken over een wereldtitel. Ook binnen de spelersgroep? “Iedereen gelooft erin dat we wereldkampioen kunnen worden. Maar voor ons telt alleen de volgende match. Nu is dat die tegen Frankrijk. Het is een heel ander team dan Brazilië. Tactisch heel sterk, maar misschien wel wat minder individuele kwaliteit. Het wordt een totaal andere wedstrijd.”

Moeilijk seizoen

Chadli werd vrijdag geblesseerd vervangen. “Maar de halve finale mag geen probleem vormen.” Foto: BELGA

Nacer Chadli heeft een zeer lastig seizoen achter de rug. Na Nieuwjaar speelde hij bij zijn club slechts negentig minuten bij zijn club West Brom. Maar op het WK is hij al wel enorm belangrijk geweest. “Ik zat een heel seizoen in een negatieve spiraal bij West Brom. Ik was verschillende keren geblesseerd en dat was niet makkelijk. Bij de 23 geselecteerden zijn, was al een overwinning voor mij. En dan kunnen spelen was al mooi, om dan ook nog eens beslissend te zijn, ja... Geweldig, hé.”

Na de goal tegen Japan zei hij dat die zegeroes het beste gevoel ter wereld was. Hoe omschrijft hij dan de overwinning tegen Brazilië? “Die goal tegen Japan was fantastisch. Maar ook het gevoel na de match tegen Brazilië was fantastisch. Ik kan niet zeggen wat het beste gevoel was. Na de 2-1 van Brazilië konden we niet meer blijven zitten op de bank. Iedereen wilde helpen.”

Chadli moest vrijdag nog met een lichte blessure het veld verlaten, maar we moeten ons geen zorgen maken volgens de Luikenaar. “Op het einde van de wedstrijd heb ik een tik gekregen, maar ik ben goed gerecupereerd. Normaal mag dat geen probleem worden voor de halve finale.”