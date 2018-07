Dieven aan de haal met exclusieve caravan van 70.000 euro: “We waren nog maar pas thuis van vakantie”

Van de camper zouden maar twee stuks in heel België zijn. Foto: rr

Zuienkerke / Assebroek / Brugge - Dieven zijn er vrijdagnacht met een peperdure luxecaravan vandoor gegaan in Zuienkerke. Nieuwprijs van de camper: 70.000 euro. “We waren net thuis van onze reis. Na een nachtje slapen wou ik de camper wassen, toen ik merkte dat hij er niet meer stond”, zegt de eigenaar.

Ze hadden er net een leuke vakantie in Spanje op zitten, waar Geert T. (58) uit Zeebrugge en zijn partner al vijf jaar heen gaan met hun caravan. Maar toen Geert zaterdagmorgen zijn camper wilde poetsen, bleek die gestolen te zijn. Een serieuze streep door de rekening. “De camper kostte mij zo’n 70.000 euro”, zegt hij. “We hebben daar lang voor moeten werken en zoiets koop je natuurlijk maar één keer in je leven.”

De camper wordt normaal op een veilige plek gestald, maar na de reis parkeerden Geert en zijn vrouw Dorine hem bij een vriendin langs de Lisseweegsesteenweg in Zuienkerke. Daar zou hij even blijven staan, zodat ze hem helemaal konden poetsen. Maar blijkbaar lieten ook dieven hun oog op de camper van meer dan acht meter lang vallen. Zij knipten de omheining van de nabijgelegen wei door. “Omdat ze zo minder lawaai maakten met hun wagen dan op de kiezels van de oprit. Ze trokken de camper de wei op en gingen er zo mee aan de haal.”

Snel naar het buitenland

Toen de man de gaten in de omheining zag en de bandensporen opmerkte, wist hij dan ook onmiddellijk hoe laat het was. Hij verwittigde de politie en die startten onmiddellijk een onderzoek. De camper staat geseind, maar voorlopig ontbreekt elk spoor. “Natuurlijk hoop ik heel hard dat die nog ergens opduikt”, zegt Geert. “Maar vanuit Zuienkerke ben je natuurlijk wel heel snel in het buitenland.”

Het koppel vraagt daarom iedereen om uit te kijken naar hun - toch wel opvallende - camper. Het gaat om een Fendt Brilliant 650F. Volgens Geert zijn er maar twee stuks in België. “Het moeten wel professionele dieven geweest zijn”, zegt hij. “Er zat bijvoorbeeld een veiligheidsslot op. Maar ze slaagden erin om dat open te breken. De diefstal vond tussen 4 uur en 4.30 uur plaats. Ze moeten het allemaal heel snel gefikst hebben.”

Wie denkt iets meer te weten kan contact opnemen met de lokale politiezone Blankenberge/Zuienkerke.