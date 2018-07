Thomas Vermaelen: “Nu niet winnen, zou ook een teleurstelling zijn”

Thomas Vermaelen was tegen Brazilië slechts invaller, maar genoot net zo goed van de overwinning. Maar toch kijkt hij nu alleen vooruit. “Want nu willen we doorgaan tot het einde. Als we nu de finale niet halen, of geen wereldkampioen worden, zou dat ook een ontgoocheling zijn.”

Lees ook: Nacer Chadli: “Als je Brazilië klopt, moet je niemand vrezen”

Toby Alderweireld zei dat hij het een beetje jammer vond dat hij niet tussen de fans in Antwerpen kon vieren. Ook Thomas Vermaelen is onder de indruk van de sfeer in België. “Wij krijgen beelden doorgestuurd uit België”, zegt Vermaelen. “Jammer genoeg kunnen we het niet op dezelfde manier beleven als de fans. We waren heel blij na de match. Maar de focus ging al na een paar uur op de wedstrijd tegen Frankrijk. Want onze ambitie is het winnen van die finale. Want als dat niet lukt, zal het toch een ontgoocheling zijn.”

In het buitenland zien ze de Rode Duivels nu als de grote favoriet op eindwinst. “Ze mogen dat doen. Daar trekken wij ons niets van aan”, zegt Vermaelen. “Of wij daar zelf ook zo over denken? Ja, we hebben Brazilië uitgeschakeld. Het zou raar zijn als ik dan iets anders zou verkondigen.”

Fantastische Mbappé

Foto: BELGA

Vier jaar geleden gingen de Rode Duivels er nog uit in de kwartfinale tegen Argentinië. Wat is er nu anders? “We hebben nu eindelijk een tegenstander met allure uitgeschakeld. Dat is dankzij de ervaring van de vorige toernooien. En dankzij de ontwikkeling van spelers als Kevin De Bruyne en Eden Hazard bij hun club. Iedereen heeft vier jaar meer ervaring, vele jongens wonnen prijzen bij hun clubs,… Dat is het verschil.”

En nu volgt de halve finale tegen Frankrijk. “Frankrijk is altijd al één van de favorieten geweest op de eindzege. Misschien wordt het nog wel een moeilijkere match dan tegen Brazilië. Voor mij is Kylian Mbappé de beste speler in de Franse selectie. Hij is enorm snel en kan elke match met een flits beslissen. Maar ook spelers als Dembélé, Giroud of Kanté hebben hun specifieke, sterke kwaliteiten. ‘t Is gewoon een heel sterk team, maar voor mij is Mbappé de beste.”