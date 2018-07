De match tegen Brazilië eindigde niet voor iedereen in euforie: “Ik kreeg een vol blikje bier tegen mijn oog en hing vol bloed”

Zonnebeke / Boezinge / Ieper - Voetbal is een feest. En dat was het zeker na de historische overwinning van de Rode Duivels vrijdagavond. Helaas niet voor iedereen: Vicky Cappelle uit Zonnebeke moest naar de spoeddienst nadat ze een weggegooid vol bierblikje in haar gezicht kreeg.

Vicky volgt vrijdagavond de match van de Rode Duivels tegen Japan op groot scherm in Ieper, toen ze plots een vol blikje bier tegen haar oog kreeg. “Het incident gebeurde een minuut vóór het laatste fluitsignaal”, vertelt Vicky. “Het blikje belandde vol in mijn gezicht, op amper een cm van mijn rechteroog. Het bier spoot in het rond en ik begon hevig te bloeden. De schok was enorm. Ook voor mijn kinderen, die vlak naast mij stonden: ze huilden tranen met tuiten. Enkele omstaanders boden meteen hulp. Mijn kaak werd dubbel zo dik en ik moest naar de spoedafdeling van het Jan Yperman Ziekenhuis om genaaid te worden.”

Kinderen in de buurt

Een feestje in mineur dus voor Vicky. “Ik keek er nochtans naar uit om vlak na de match eens goed uit mijn dak te gaan”, klinkt het. “Jammer dat onze avond op zo’n manier moest eindigen. De identiteit van de dader zal ik wellicht nooit te weten komen. Anders zou ik het hierbij niet laten. Puur uit principe. Mijn kinderen van 2 en 7 jaar oud stonden vlak bij me. Stel je voor dat het blikje op een van hun hoofdjes was beland. De impact zou veel groter geweest zijn, ik mag er niet aan denken. Pas op, ik heb niks tegen rondvliegende plastic bekertjes bij de viering van een doelpunt. Dat hoort bij de sfeer en is niet gevaarlijk. Ik begrijp ook dat mensen eigen blikjes meenemen naar dergelijke evenementen, maar blikjes horen in je hand of in de vuilnisbak, niet op mijn oogkas.”

Vicky neemt de organisatoren niks kwalijk. “Integendeel, ze hebben me goed geholpen en wensten me een dag later veel beterschap.”