Keniaanse ref Marwa Range wordt levenslang geschorst door CAF voor corruptie

De Keniaanse scheidsrechter Marwa Range, die oorspronkelijk geselecteerd was voor het WK voetbal in Rusland, is door de Afrikaanse voetbalconfederatie (CAF) voor het leven geschorst voor het aannemen van steekpenningen.

De 41-jarige Range werd een week voor de start van de Wereldbeker van de lijst WK-scheidsrechters gehaald, nadat bekendraakte dat hij een steekpenning van 6000 dollar (ongeveer 5100 euro) had aanvaard van een Ghanese journalist die zich voordeed als een official. De CAF maakte zaterdag haar beslissing bekend. In het persbericht legde het niet uit wat Range moest doen voor het gekregen bedrag.

Range is de tweede Keniaan die te grazen wordt genomen door enkele Ghanese onderzoeksjournalisten. Eerder moest ook Kwesi Nyantakyi zijn post als vicevoorzitter van de CAF afgeven na bewijzen van corruptie.

Naast Range legde de CAF nog 21 andere scheidsrechters disciplinaire maatregelen op vanwege corruptie. Zo werden de Togolees Yanissou Bebou en de Gambiaan Jallow Ebrima elk voor tien jaar geschorst. De Ivoriaan Denis Dembele liep een schorsing van zes jaar op, zeven andere refs kregen uitsluitingen tussen de twee en vijf jaar. Elf scheidsrechters - tien Ghanezen en één Liberiaan - werden ten slotte voorlopig geschorst in afwachting van de volgende bijeenkomst van de disciplinaire commissie van de CAF, op 5 augustus.