Officieel: Braziliaan Paulinho verlaat al na één seizoen Barcelona en keert terug naar China

De Braziliaanse middenvelder Paulinho keert zoals verwacht terug naar Guangzhou Evergrande. Daar vertrok de middenvelder vorige zomer, toen hij voor 40 miljoen euro naar Barcelona trok. Na een goed seizoen daar, bekroond met de Spaanse titel en beker, wilde de Braziliaan graag terug naar China. Barcelona leent hem voor één seizoen uit.

‘Het niveau van de Chinese competitie is het afgelopen jaar sterk gegroeid. Ik kies voor een terugkeer in deze competitie en hoop dat ik Guangzhou naar veel prijzen kan leiden’, luidt zijn verklaring in het perscommuniqué. Paulinho speelde 49 partijen, waarvan 27 als titularis. Daarin was hij goed voor negen goals en drie assists.