Trein ontspoort in Turkije: minstens 10 doden en 73 gewonden

In Turkije zijn minstens tien doden gevallen nadat een trein ontspoorde. Er is sprake van 73 gewonden. De trein, met 360 passagiers, was op weg naar Istanbul.

De trein was met 360 reizigers van Kapikule, aan de Bulgaarse grens, op weg naar Istanboel, toen zes rijtuigen ontspoorden. “Het ongeval gebeurde door slechte weersomstandigheden”, legde provinciegouverneur Mehmet Ceylan uit.

Meer dan honderd ambulances werden volgens TRT Haber naar de plaats van het ongeval gestuurd.

President Recep Tayyip Erdogan, die maandag aan een nieuw mandaat van vijf jaar begint, met verruimde bevoegdheden, werd op de hoogte gebracht van het ongeval en maakte zijn medeleven over aan de slachtoffers, meldde het staatspersbureau Anadolu.

A#train has derailed in #Turkey's #Corlu District #Tekirdag city (close to #Istanbul). Train was en route from #Edirne to Istanbul. State news media reports "multiple casualties" 6 passenger Wagis overturned "Tekirdag'in Çorlu" pic.twitter.com/09iPXdeFkT