Duivelse schatjes: deze baby’s werden genoemd naar een van onze voetbalhelden

Bij het volgende wereldkampioenschap zullen er véél Vincentjes, Driesjes en Edens in de kleuterklas zitten. Want sinds het begin van dit WK kregen al 37 baby’s de naam van een van onze Duivels. Vincent Kompany is duidelijk het populairst. Zeventien jongetjes kregen de voorbije weken de naam Vince, nog eens drie Vincent. Eden Hazard heeft sinds kort vier extra naamgenootjes. Wel is het dit WK nog wachten op een eerste Toby, Marouane, Nacer, Yannick, Romelu of Michy.

Opvallend: sinds het begin van de wereldbeker werd in de provincie Antwerpen ook wel al één Neymar geboren. En ook nog twee jongens met de naam Lionel: eentje in Limburg en eentje in West-Vlaanderen. Van een Ronaldo is er geen spoor.

Het is een fenomeen dat je ook zag na het WK van vier jaar geleden. Plots kwamen hier 93 Edens op de wereld. En 13 jongetjes kregen toen de naam Adnan ( naar Januzaj). Terwijl die namen een jaar eerder maar half zo vaak gekozen werden. Het strafste voorbeeld toen was Titus Marouane Dries Tijtgat. Geboren in Gent op 17 juni, de dag dat Marouane Fellaini en Dries Mertens scoorden tegen Algerije.

Eden en Thorgan Bosman, 3 augustus 2016 (Eden) en 29 maart 2018 (Thorgan), Beveren-Waas

“Mijn vriend is nogal verslaafd aan voetbal”, zegt mama Shane. “De namen zijn vooral zijn keuze. Ik wilde vooral namen die je hier bij ons niet veel hoort. Thorgan is geboren op dezelfde datum als de echte.”

Vince Baele, 25 juni 2018, Oosterzele

“Vince had bijna Vincent geheten”, zegt mama Juanita. Zoals Vincent Kompany dus, van wie de bijnaam Vince, the Prince is. “Toch is onze Vince niet echt vernoemd naar hem. Het is eerder toeval. Maar we zijn er wel blij mee. Kompany is toch een van de belangrijkste Duivels.” De familienaam van Juanita is ‘de Bruyne’. “Maar ook dat is toeval.”

Foto: rr

Vince Lammens, 25 juni 2018, Melle

“Ik heb de mama nog proberen te overtuigen om toch maar voor Eden te gaan”, zegt papa Mike. “Maar dat zag ze niet zitten. Ze zal het zich beklagen als Hazard ons straks naar de wereldtitel trapt.”

Eden De Meulenaere, 1 juli 2018, Roeselare

“Mijn vriend is een heel grote voetbalfan met een zeer lange familienaam. Dus leek Eden ons een goeie keuze”, zet mama An-Sofie. “We wisten meteen dat hij tijdens het WK geboren zou worden, maar dat heeft niet meegespeeld. Het was een spontane beslissing maar duidelijk een goeie: we krijgen enorm veel complimentjes dus het is goed gekozen. Nu hopen dat Hazard blijft schitteren.”

Foto: rr

Eden Sneyers, 4 mei 2018, Ruisbroek

“We wilden een korte en krachtige naam, eenvoudig maar niet te klassiek. Geen Louis of Kamiel. Daar is niets verkeerd mee maar voor ons mocht het iets moderner”, zegt papa Jonas. “Eden Hazard is een prachtige voetballer. We hebben nooit getwijfeld.”

Dries Marsee, 29 maart 2018, Meldert-Lummen

“Meestal zijn het de vrouwen die voor Dries Mertens supporteren, maar ik ben zelf ook een grote fan”, zegt papa Davy. “Ik vind dat hij heel mooi voetbal speelt en we hopen dat onze Dries het later even ver schopt.”

Foto: rr

Eden Bonneux, 1 mei 2018

“Het heeft lang geduurd voor we een naam vonden”, zegt papa Pieter. “Tot ik met Eden afkwam. Ik heb dat altijd een grave naam gevonden. Dat een bekende voetballer ook zo heet, vond ik eerst veeleer een nadeel. Maar achteraf gezien: Eden Hazard is zo’n relaxte kerel, hij is altijd heel gewoon gebleven én hij heeft veel Afrikaanse vrienden. Ik ben zelf in Congo geboren, dus we hebben de juiste Duivel gekozen.”