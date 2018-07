Ook de laatste stad in Vlaanderen gaat dan toch voor de bijl: dankzij Björk toch voetbal op groot scherm in Gent

De enige keer dat tijdens dit WK in Gent voetbal op een groot scherm was te zien, was op 23 juni tijdens de Keizer Karelcup op de Blaarmeersen voor de match België-Tunesië. Foto: FVV

Gent - Wekenlang was het een grote njet. Overal in Vlaanderen konden de matchen van de Rode Duivels bekeken worden op groot scherm, behalve in Gent. Te veel werk voor de politie, met de Gentse Feesten voor deur en bovendien werd een deel van het personeel opgevorderd voor de Navo-top in Brussel en om in te springen voor de stakende cipiers in de gevangenissen. Maar nu de Duivelsgekte ongekende hoogten bereikt, gaat de stad toch voor de bijl. De match tegen Frankrijk wordt vertoond op groot scherm op het Sint-Pietersplein. De kleine of de grote finale op alle pleinen van de Gentse Feesten.

Waar heel Gent al sinds de start van het wereldkampioenschap voetbal om smeekt, gaat dan toch gebeuren. De wedstrijden van de Rode Duivels worden vertoond op groot scherm en tienduizenden Gentenaars zullen ons land in open lucht naar de wereldtitel kunnen schreeuwen. De stad maakt dat vandaag officieel bekend, maar verschillende bronnen bevestigden dat al aan onze redactie.

Snelle consensus

De halve finale, morgen om 20 uur tegen Frankrijk, wordt vertoond op het Sint-Pietersplein, waar plaats is voor 18.000 supporters. Daar heeft festivalorganisator Gent Jazz tegen dan alles in gereedheid gebracht voor het concert van Björk, de dag nadien. De schermen die er al hangen voor de Koningin van de IJslandse muziek, worden dus eerst gebruikt voor Koning Voetbal en duizenden van zijn in zwart, geel en rood gekleurde onderdanen. De organisatie en de stad zaten gisteravond nog samen om de laatste details te bespreken.

Nadien volgen (hopelijk) de ­finale op zondag 15 juli om 17 uur of de kleine finale, zaterdag om 16 uur. Omdat het podium op het Sint-Pietersplein tegen dan al zal zijn afgebroken, ging de Stad op zoek naar een andere oplossing. Uiteindelijk is beslist dat alle pleinorganisatoren van de Gentse Feesten de laatste match van de Rode Duivels mogen vertonen. “Iedereen wil voetbal op groot scherm. Het heeft niet lang geduurd vooraleer het stadsbestuur en de pleinorganisatoren tot een consensus kwamen”, zegt een anonieme bron.

Politie overbevraagd

Dat aanvankelijk werd beslist om, in tegenstelling tot zowat elke andere stad van ons land, in Gent geen grote schermen te plaatsen, had te maken met de drukke agenda van de Gentse politie. Niet alleen worden agenten ingezet om stakende cipiers te vervangen, ze worden ook opgevorderd om morgen en overmorgen naar Brussel te gaan voor de Navo-top waar de Amerikaanse president Trump aanwezig zal zijn. Bovendien komen ook de Gentse Feesten eraan.

“De Gentse politie zit echt op zijn limiet”, zegt een bron. “We kunnen ook geen agenten van andere korpsen naar hier halen, want ook in hun gemeenten vertonen ze voetbal. Er zal in overleg met de gouverneur worden geprobeerd om cipiers op te vorderen. Voor de finale of de kleine finale is dat anders. Dan is de politie al in stad voor de Gentse Feesten en of de Kreuners nu optreden of de Duivels spelen, dat is voor de politie hetzelfde.”