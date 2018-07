“Geschopt, geslagen, bedreigd met wapen en dan maar zelf geschoten”

Oostakker / Afsnee / Gent - Juwelier Filip M. uit het Oost-Vlaamse Oostakker verklaart dat hij geschopt, ge­slagen en bedreigd werd door de twee overvallers die zaterdagmiddag zijn zaak binnenstormden. Ook enkele familie­leden en klanten zagen de twee met een vuurwapen zwaaien. M. nam daarop het heft in ­eigen handen, en schoot één van de twee overvallers op straat neer.

Pikdonker was het al, toen Filip M. zaterdagnacht van de onderzoeksrechter te horen kreeg dat hij onder voorwaarden huiswaarts mocht. En niet naar de cel, zoals gevreesd. De man was danig onder de indruk van de gebeurtenissen. “Hij werkt goed mee aan het onderzoek”, zegt de Oost-Vlaamse parketwoordvoerster Eva Brantegem.

De juwelier uit Oostakker ging meteen over tot bekentenissen. Over zijn rol – ook al gezien het aantal directe getuigen – bestaat dan ook amper twijfel. Ja, hij was het die zaterdag op de middag achter de twee overvallers was gelopen, en één van hen op straat in de rug schoot. Omstaanders spreken van een drietal schoten, het gerecht houdt het op “minstens één”.

Even voordien hadden de twee jonge overvallers hun bromfiets geparkeerd en waren de familiezaak Juwelier Moens binnengestormd. Gewapend, zo bevestigt het parket. Op dat ogenblik waren er nog klanten in de winkel, en enkele familieleden die de zaak mee runnen. De daders hadden het gemunt op de tweeduizend verschillende uurwerken. En namen het liefst ook nog wat cash geld mee. “Uit de eerste verhoren blijkt dat de overvallers bijzonder agressief tewerkgingen. De juwelier zou geschopt en geslagen zijn. En bedreigd met een vuurwapen”, zegt Brantegem. Ook de andere familieleden zouden met de dood bedreigd zijn. Met een aanzienlijke buit vluchtten de overvallers weg. Waarna ­Filip M. deed wat hij gehoopt had nooit te moeten doen: zelf naar zijn wapen grijpen.

Tweede overvaller spoorloos

Eén van de twee overvallers bleek geraakt en viel een kleine twee kilometer verderop van de bromfiets waarmee ze wegvluchtten. Verschillende getuigen zagen de man op de grond liggen en wisten niet goed wat gedaan. De hulpdiensten konden wat later enkel zijn overlijden vaststellen. Zijn identiteit is nog niet bekend. De tweede overvaller is – net als de bromfiets en de buit – nog steeds spoorloos. Ook naar zijn identiteit is het volgens het gerecht gissen. “Er wordt met man en macht naar hem gezocht.”

Online petitie

Noch de juwelier, noch zijn familie wilde gisteren enige commentaar kwijt. Filip M. nam met Walter Van Steenbrugge alvast een bekende strafpleiter in de arm. Want ondanks zijn vrijlating, werd de juwelier wel in verdenking gesteld van doodslag. Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre Filip M. wel móést schieten. De kans is groot dat hij ooit voor een strafrechter zal moeten verschijnen. Duizenden mensen tekenden gisteren alvast een online petitie, “Geen straf voor juwelier!”, om hem te steunen.