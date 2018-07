Uruguayaanse ref moet halve finale van de Rode Duivels in goede banen leiden (en hij kent de Fransen al)

De FIFA heeft de de Uruguayaan Andres Cunha tot scheidsrechter in de halve finale tussen Frankrijk en België benoemd. Die partij wordt dinsdag in Sint-Petersburg afgewerkt. De 41-jarige Cunha zal worden bijgestaan door zijn landgenoten Nicolas Taran en Mauricio Espinosa. De Mexicaan Cesar Ramos is de vierde official.

De Uruguayaan floot dit WK al twee wedstrijden, beiden in de groepsfase. Eén daarvan was de eerste partij van Frankrijk in Rusland, de 2-1 zege tegen Australië. Cunha deelde toen vier gele kaarten uit, waarvan eentje aan Les Bleus. Beide landen kregen ook een strafschop. Daarnaast floot Cunha ook Iran tegen Spanje. Het is voor Cunha het eerste WK dat hij fluit.