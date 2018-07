Ethiopië en Eritrea herstellen diplomatieke betrekkingen

Ethiopië en Eritrea zijn overeengekomen hun diplomatieke betrekkingen te herstellen en hun grenzen te openen, zo heeft de Ethiopische premier zondag in Asmara bekendgemaakt, na decennia van vijandelijkheden tussen de twee buurlanden.

“We zijn het eens geworden over de hervatting van de lucht- en scheepvaart, het vrij verkeer van mensen tussen onze twee landen en de heropening van de ambassades”, verklaarde Abiy Ahmed na gesprekken in de Eritrese hoofdstad met president Issaias Afwerki.

De twee landen verbraken hun diplomatieke relaties bij het begin van hun grensconflict dat van 1998 tot 2000 duurde en waarin ongeveer 80.000 doden vielen. De relaties bleven daarna gespannen vanwege de weigering van Ethiopië een omstreden grensgebied af te staan aan Eritrea, in weerwil van een uitspraak in 2002 van een internationale onafhankelijke commissie die de steun had van de Verenigde Naties.