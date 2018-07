Eden Hazard onthult: “Als kind supporterden ik en mijn broers voor Frankrijk, niet voor België”

Heel België rekent op Eden Hazard om de Rode Duivels dinsdag naar de finale van het WK te loodsen. Daarvoor moet het afrekenen met grote buur Frankrijk. Voor aanvoerder Hazard en zijn broer Thorgan best een speciale confrontatie. Als kind waren ze namelijk van Les Bleus, en niet van Les Diables Rouges.

Heel onlogisch is de liefde van de familie Hazard voor Frankrijk niet. Terwijl Eden en Kylian hun opleiding kregen bij Lille OSC, werd Thorgan gekneed bij Lens. Daarnaast is er ook de leeftijd. “We zijn opgegroeid met ‘98”, vertelde Hazard bij. In 1998 speelde Frankrijk in eigen land wereldkampioen, door Brazilië met 3-0 te verslaan. “Toen was er geen shirt van België, maar van Frankrijk. Ik wil het Belgische team van die tijd niet bagatelliseren, er waren hele goede spelers. Maar in die tijd was het al Frankrijk wat de klok sloeg.” Onderstaande foto bewijst de liefde van de Hazards voor Frankrijk, en meer bepaald voor Zinédine Zidane.

Kylian, Thorgan et Eden Hazard avec un maillot Zidane de l'équipe de France lorsqu'ils étaient enfants :-)#FRABEL pic.twitter.com/MQU8jT2V2a — Xavi McBeal (@XaviMcBeal) 6 juli 2018

Maar nu moet Hazard zijn vroeger zo geliefde Frankrijk uit de finale van het WK houden. Maar als je van Brazilië wint, kan je van iedereen winnen. Toch? “Deze wedstrijd is een prachtige affiche. Frankrijk sterker dan Brazilië? Het zijn verschillende ploegen. Ze hebben een grote doelman geweldige verdedigers en bovendien Kanté (Hazards ploegmaat bij Chelsea, nvdr.) op het middenveld. Hij is de beste ter wereld in zijn werk, met hem in de ploeg heb je 95% kans om te winnen. Wij moeten voorkomen dat hij dinsdag ballen verovert.”

Een ander wapen van Frankrijk is ene Kylian Mbappé, die onder meer Argentinië tureluurs speelde. Wat hij doet is geweldig”, vindt ook Hazard. “Vooral op die leeftijd. De Gouden Bal? Natuurlijk kan hij die winnen.”

Mbappé en Kanté, twee wapens van Frankrijk. Foto: REUTERS

Bondscoach Roberto Martinez zal proberen weer een plannetje uit te dokteren om de Fransen te verrassen. Het tactisch plan tegen Brazilië had alvast zijn effect. “We hadden niet veel tijd om het in te oefenen, maar iedereen pikte het snel op. Ik was eerst verrast, dat Romelu en ik niet moesten verdedigen. Het leek me riskant, maar na vijf minuten begreep ik zijn idee.”

