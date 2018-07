Grimbergen - Bij een brand in een appartement aan de Tweelindendreef in Grimbergen zijn zaterdagochtend een dode en drie gewonden gevallen. De brand ontstond in het appartement van Carlo Mockel, nadat hij daar met enkele vrienden voetbal had gekeken.

Carlo Mockel (49) woonde al enkele jaren alleen in het sociale woonblok aan de Tweelindendreef in Grimbergen. De man was gescheiden en zijn zoon Maxime (16) woonde bij zijn moeder. Bij zijn buren staat ...