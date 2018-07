“Ronaldo wijst astronomisch bod uit China af”, ploegmaat Modric gelooft dat Portugees alsnog bij Real blijft

Luka Modric staat met Kroatië in de kwartfinale van het WK, maar toch heeft iedereen het over een andere speler van Real Madrid. Cristiano Ronaldo uiteraard, die op weg is naar Juventus. Maar Luka Modric gelooft dat hij de Portugees alsnog bij De Koninklijke blijft. Die zou trouwens nog een duizelingwekkend bod uit China hebben ontvangen, maar de honger naar sportief succes is nog te groot.

Ronaldo naar Juventus, het lijkt al een uitgemaakte zaak. Verschillende betrouwbare bronnen meldden al dat een deal eraan zitten komen en dat CR7 binnen afzienbare tijd zal worden voorgesteld bij de Oude Dame. Maar volgens Luka Modric komt het niet zover. “Laten we zien wat er gebeurt, maar ik denk dat Cristiano bij Real Madrid zal blijven”, aldus de Kroaat op een persconferentie. “Ik geloof niet dat hij zal vertrekken. Ik wil in ieder geval dat hij blijft, want hij is de beste speler ter wereld. Het zou veel voor ons beteken als hij blijft. Ik kan me hem in geen ander Europees team voorstellen.”

Ronaldo en Modric: al jarenlang ploegmaten. Foto: AFP

Maar als het van Marca afhangt, is het ijdele hoop die Modric koestert. De Spaanse krant weet dat makelaar Jorge Mendes druk bezig is om de deal af te ronden. “Er moeten nog een aantal delicate details worden afgehandeld”, aldus Marca.

Datzelfde Marca en Tuttosport maken nu ook gewag van een astronomisch bod uit China. De Portugees zou een voorstel op zak hebben dat hem per seizoen 100 miljoen euro rijker zou maken. Om welke club het gaat is niet bekend, maar Ronaldo zou alvast geweigerd hebben. Het is niet de eerste keer dat er vanuit het Verre Oosten aan de mouw van CR7 wordt getrokken, maar Ronaldo wil enkel naar Turijn.

Rest nog de vraag wanneer Ronaldo officieel zal onthuld zal worden als nieuwste aanwinst van Juventus. De niet-officiële merchandising draait alvast op volle toeren, maar het is wachten op de afhandeling van de transfer. Eerst deed het gerucht de ronde dat Ronaldo gisteren zou gepresenteerd worden (op de 7e), maar dat was dus niet het geval. Enkele bronnen denken nu aan dinsdag of woensdag, maar of Ronaldo de schijnwerpers wil delen met het WK is nog maar de vraag.