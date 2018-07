Hoofdpijn? Dan is dat niet automatisch een hersentumor: online medisch dossier gaat strijd aan met Dr. Google

Het internet bulkt van de medische infor­matie. Maar die is vaak ongenuanceerd of ronduit fout, waardoor mensen die Dr. Google raadplegen al snel het ergste denken. Om dat te vermijden, kunt u voortaan vanop uw online medisch dossier op Mijn Gezondheid doorklikken naar een website met betrouw­bare informatie.

Vaccins zijn gevaarlijk! of Van brood word je dik! Zoekt u online medische informatie en stuit u op een website met zulke slogans? Dan klikt u maar beter weg. Want de kans is groot dat u op een website bent terecht­gekomen waarop foute informatie staat. Een veel voorkomend probleem dat minister van Volks­gezondheid Maggie De Block (Open VLD) nu wil aanpakken. “We kunnen die websites niet verbieden, maar we kunnen mensen wél de weg wijzen naar een plek waar ze verstaanbare en correcte informatie vinden”, zegt De Block.

“We kunnen die websites niet verbieden, maar we kunnen mensen wél de weg wijzen naar een plek waar ze verstaanbare en correcte informatie vinden.” Foto: Luc Daelemans

Die plek is Gezondheid en ­Wetenschap, een website met betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte. Voortaan wordt naar die website ver­wezen op Mijn Gezondheid, het portaal waarop u uw online ­medisch dossier kunt bekijken. Daarop kon u al medische gegevens vinden die uw huisarts bijhoudt, of verslagen van onderzoeken in het ziekenhuis. Maar nu het portaal wordt uitgebreid met onder meer een Duitstalige versie, komt er dus ook een verwijzing naar ­Gezondheid en Wetenschap.

Let op voor reclame

Volgens arts en een van de initiatiefnemers Marleen Finoulst is het probleem niet dat er online geen correcte informatie te vinden is. “Het komt er vooral op aan ze te herkennen. Kijk ­altijd wie er achter een website zit. Is dat een erkende organisatie zoals de Stichting tegen Kanker, dan zit je safe. Gaat het om een commercieel bedrijf of is er geen duidelijke bron, dan is de info vaak gekleurd. Alarm­signalen zijn reclame en bangmakende slogans.”

De federale overheid rekent er alvast op dat steeds meer Belgen de komende maanden zullen ­gebruikmaken van Mijn Gezondheid, en dus van Gezondheid en Wetenschap. Na de ­zomer verschijnt een gloednieuwe versie van die site, met ook informatie over eerste hulp. “En we werken aan een databank met gegevens over medicatie. Te vaak lopen mensen verloren in bijsluiters.”