Ludo Rollenberg, dé oer-believer die alle WK’s van Duivels meemaakte: “Jarenlang uitgelachen, nu vragen ze me om tickets”

Belgen zijn succes-supporters. Laat ons daar eerlijk over zijn. Maar over één iemand kun je dat niet zeggen: Ludo Rollenberg (56) uit Blankenberge. Believer lang voor het woord uitgevonden was. Al 25 jaar vaste waarde in de tribune, tot in alle uithoeken van de wereld en vooral ook tijdens de absolute dieptepunten van onze Duivels. Nu haalt hij zijn groot gelijk. “Ik heb er altijd in geloofd, zelfs toen ik in 2006 in Armenië als enige Belg in de tribune stond.”

Van 16 juni is hij al non-stop in Rusland. “Als we de finale winnen, zal ik een maand van huis geweest zijn. Mijn vrouw en mijn baas – ik ben klusjesman – heb ik al een paar keer moeten bellen met de boodschap “ik kom nog niet af”.” Hij lacht. Zelfs als het over geld gaat. Ludo laat zijn geluk niet vergallen. “Ik zit nu aan een 6.000 euro. Tjah. Nu nog even zien voor hotels tot volgend weekend. Mijn tickets heb ik gelukkig al. Ook voor de finale, ja. Maanden geleden geboekt. Ik heb er altijd in geloofd, hé. Al 25 jaar lang.”

September 2009, moederziel alleen in Jerevan, Armenië. Foto: BELGA

Pintje drinken bij sponsors

Dus mag hij ook nu niet ont­breken. Dit is het moment van ­onze gouden generatie, maar ook wat van Ludo. De klim uit het diepste dal maakte hij mee vanop de eerste rij. Soms moederziel ­alleen, in de kou, ver van huis. “Die 0-0 in Kazachstan in 2006. De blamage. Met zes verdedigers aan de match begonnen tegen zo’n voetbaldwerg. Pfff. Of het af­gekeurde doelpunt van Wilmots tegen Brazilië. Eindelijk hebben we wraak kunnen nemen.”

Mensen lachten hem in die jaren vaak uit. “Ludo, waar ben jij toch mee bezig, die Duivels winnen toch nooit iets. Ik heb het geregeld ­gehoord, maar me nooit iets aangetrokken. Een supporter is er altijd. Niet enkel in goeie tijden. Want nu is het natuurlijk plezant. Ze winnen. Kunnen zelfs wereldkampioen worden. Beeld je in. Nu krijg ik ook plots telefoon van zij die vroeger lachten: Ludo, kun jij nog aan tickets raken? Dan lach ik ook eens. Maar kom, liever zo dan terug naar vroeger. Weet je dat ik toen op verre verplaatsingen zelfs mee op het vliegtuig zat van de Duivels? Plek genoeg, er wou toch niemand mee. En na de match mocht ik dan ook van de Bond nog een pintje drinken bij de sponsors. Al vragen ze me dat de laatste jaren niet meer nu het opnieuw goed gaat. Ik heb het zelf nog een paar keer geopperd, maar ze gingen er niet meer op in. Jammer. Eigenlijk hadden ze wel iets mogen doen voor die ene die er wel altijd was.”

Na het WK

Over de spelers geen kwaad woord. Vooral de oudere generatie weet nog goed wie Ludo is. “Toen we een paar jaar geleden de Fransen versloegen met 3-4, liep Hazard naar mij in de tribune. Dat blijft toch wat mijn moment.” Al mag er nog wel een momentje bij. “Eerst die Fransen verslaan, wat niet makkelijk wordt. En dan naar de finale. Om het even tegen wie, maar vooral winnen. En dan verder op dat elan graag. In september al tegen IJsland en Schotland. Winnen graag. Wat er me doet aan denken dat ik die vakantie nog moet aanvragen bij mijn baas. En mijn vrouw.”