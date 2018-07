Plots is het toch niet te druk of te duur: Premier Michel zal dan toch de Duivels gaan aanmoedigen

Tot vorige week vond premier Michel het geen goed idee om naar Rusland te trekken. Want nogal duur en een drukke agenda. Maar de overwinning tegen Brazilië heeft de premier op andere gedachten gebracht. Hij schudt zijn programma door elkaar en tekent present in Sint-Petersburg.

Eind vorige week verklaarde premier Charles Michel (MR) nog gedecideerd dat hij niet naar het WK zou trekken om de Rode Duivels aan te moedigen. Want woensdag start de superbelangrijke NAVO-top waarop de premier zich als een goede gastheer wil presenteren. Er zitten bovendien moeilijke begrotingsbesprekingen aan te komen. En Michel neemt vooral ook de kritiek ter harte die de regering-Di Rupo kreeg toen ze vier jaar geleden voor bijna 500.000 euro aan reisjes boekte naar het WK in Brazilië.

Dat laatste argument van Michel was meteen ook een vingerwijzing naar zijn vicepremier Didier Reynders (MR), die zich van die kritiek niets aantrekt. Reynders woonde dit WK al drie matchen bij, al combineerde hij die telkens met een ­bilateraal bezoek in de buurt. Onmiddellijk na de overwinning tegen Brazilië kondigde de minister van Buitenlandse Zaken aan dat hij ook present tekent voor de halve finale tegen Frankrijk.

Daarover moest de premier dan toch even nadenken. Nu de hele wereld met grote ogen naar de Rode Duivels kijkt, zijn vicepremier in Rusland met alle persaandacht gaat lopen en de Franse president ­Emmanuel Macron ook al heeft toe­gezegd, veranderde Michel gisteren alsnog het geweer van schouder. Hij zal toch present tekenen op de halve finale in Sint-Petersburg, ook al zal hij daardoor niet aanwezig kunnen zijn bij de receptie voor de internationale pers op de vooravond van de NAVO-top. Wellicht moesten nog enkele andere afspraken wijken. Maar als de Belgen en de Fransen het niet tot verlengingen laten komen, kan de premier in principe al om 2 uur woensdagochtend terug op Belgische bodem zijn.

Geen diplomatieke bezwaren

Dat hij daar in Sint-Petersburg opnieuw geruime tijd in het gezelschap van Macron zal vertoeven, noemt Michel geen probleem. Coalitiepartner N-VA raakte de afgelopen weken in toenemende mate nerveus door de Frans-Belgische entente, vooral wegens het Rafale-gevechtsvliegtuig dat de Fransen als opvolger van de F-16 aan ons land willen verkopen. “Dan zouden we ons niet meer mogen vertonen aan de zijde van de Franse president tot er beslist is over de F-16?”, klinkt het op het kabinet van de premier.

Diplomatieke bezwaren tegen een aanwezigheid in Rusland heeft onze regering nooit geuit. De premier is van oordeel dat je beter kan blijven praten met landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten dan de communicatie stil te leggen. Of ook koning Filip dinsdag naar de halve finale trekt, is nog niet geweten. Hij zat eerder wel al in de tribune bij een van de poulewedstrijden van de Belgen. Maar misschien spaart hij zijn volgende vlucht op tot de finale, zondag in Moskou.