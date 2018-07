Britse die besmet raakte met novitsjok-zenuwgas overleden

De Britse vrouw die vorige week besmet raakte met novitsjok-zenuwgas is overleden. Dat zegt Scotland Yard zondagavond. De politie voert nu een onderzoek naar moord. De Britse premier Theresa May reageert in een persbericht “ontdaan en geschokt”.

De 44-jarige Dawn Sturgess uit Amesbury en haar 45-jarige partner Charlie Rowley werden vorige week zaterdag met symptomen van de vergiftiging naar het Salisbury District Hospital gebracht. De man verkeert nog steeds in kritieke toestand, zegt een politiewoordvoerder. De vrouw laat drie kinderen achter.

De politie gaat ervan uit dat het koppel per ongeluk met het dodelijke zenuwgas in aanraking kwam. Het koppel uit Amesbury vond, in die hypothese, een flesje of een injectiespuit met resten van het gif dat bij de vermoedelijke aanval op de Skripals gebruikt is. Britse media berichten dat het Britse koppel druggebruikers zouden zijn.

Foto: REUTERS

De politie grendelde zes locaties af in Amesbury en in het dertien kilometer verderop gelegen Salisbury, waar het koppel was geweest kort voor de eerste symptomen zich manifesteerden. Het gaat onder meer om een apotheek, een kerk en de woning van de 45-jarige man. Het hostel waar zijn vriendin woonde, werd geëvacueerd.

Bankje in Salisbury

Vier maanden geleden werden de voormalige Russische dubbelagent Sergej Skripal (67) en zijn dochter Julia (33) bewusteloos aangetroffen op een bankje in een park in het naburige Salisbury. Ze ontsnapten op het nippertje aan de dood en verblijven op dit moment op een geheime locatie. Ook zij kregen een behandeling in het Salisbury District Hospital.

LEES OOK: Zij raakte in een coma, hij gedroeg zich plots als een zombie: hoe een onschuldig koppel per ongeluk vergiftigd raakte