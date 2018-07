Kom naar Rusland en schreeuw de Duivels naar de finale, maar hoe raak je nu nog in Sint-Petersburg?

De Rode Duivels willen graag meer Belgische supporters in de tribune. Maar nog snel-snel de reis regelen, zo simpel is dat niet. Zelfs al kun je nog een ticket bemachtigen voor de halve finale en misschien zelfs de finale, dan moet je er ook nog geraken. ­Sowieso heb je twee dingen nodig: geld én geluk.

Horde 1: een ticket bemachtigen

Gisternamiddag kwamen er op de site van de FIFA – de enige officiële verkoper – plots toch opnieuw tickets vrij voor de halve finale die al lang uitverkocht was. “Waarschijnlijk van Brazilianen die de kaartjes vooraf kochten, maar ze na de uitschakeling opnieuw aanboden aan de FIFA”, aldus de Voetbalbond. Prijs: tussen de 242 en de 638 euro. De goedkoopste waren snel de deur uit en vaak moest je 45 minuten wachten voor je binnenraakte. In de late namiddag waren ze al zo goed als allemaal de deur uit.

Of er vanmorgen dus nog zijn, is ten zeerste de vraag. “Blijven controleren op ­FIFA.com”, aldus de Voetbalbond. “Er kunnen altijd nieuwe tickets in roulatie komen.” Voor de kleine of grote finale kan dat de volgende dagen dus ook het geval zijn, maar gisteravond stond er wel nog “uitverkocht”. Op zoek gaan naar tickets via andere kanalen dan de FIFA? “Niet aan te raden”, zegt Pierre Cornez van de Voetbalbond. “Dat zijn vaak zeer dure tickets en je bent ook niet zeker dat het echte zijn.”

Horde 2: in Rusland geraken.

Met het vliegtuig?

Zaterdag bood SN Brussels Airlines 600 tickets aan voor twee Fan Flights. Kostprijs: 699 euro. In een paar minuten tijd waren ze uitverkocht. Daarna kwamen er nog 100 plaatsen op een andere vlucht voor 999 euro. Ook die waren al snel weg.

“Leg meer vliegtuigen in”, vroegen ­Rode Duivels Jan Vertonghen en Vincent Kompany. “Dat is niet zo simpel”, luidt het bij SN Brussels. “Het is hoogseizoen, er zijn geen toestellen beschikbaar. We proberen nog via andere maatschappijen aan zitjes te raken, maar makkelijk is dat niet. Tot maandagmiddag proberen we. En ook voor de kleine of grote finale van komend weekend zijn we nog op zoek naar toestellen.”

Dus moet je op zoek bij andere maatschappijen waar hier en daar wel nog tickets beschikbaar zijn. Vanaf een 600 euro raak je heen en terug. Maar let wel op het uur waarop je landt. Door de soms lange tussenstops ben je tot 18 uur onderweg en land je misschien pas daags na de halve finale.

Met auto, trein of bus?

Op een andere manier dan maar? Met de auto sta je in goed dertig uur in Sint-Petersburg (2.494 km) en moet je rekening houden met 19 euro tolkosten en een 200 euro brandstof. De trein? Daarmee zul je er maar nipt zijn: 36 uur onderweg en meer dan 400 euro enkele rit. Best wel duur dus. De bus? Vergeet het. Dan kom je aan na de match wegens twee dagen onderweg. Maar wel goedkoop, ‘amper’ een 180 euro, dus wel een optie voor de finale.

Heeft het zin om zonder ticket naar Rusland te trekken?

“Dat kan altijd” zegt Pierre Cornez van de Voetbalbond. “Sowieso is er buiten het stadion altijd wel een fanzone voorzien. Maar hou er rekening mee dat je Rusland niet zomaar binnen kan. Wie een ticket heeft voor een match, kan daarbij ook een ‘Fan ID’ bekomen, zeg maar een tijdelijk visum voor Rusland. Zonder ticket heb je zo’n ID niet, en moet je dus een toeristenvisum aanvragen bij de Russische ambassade in België. Wat dus wel enkele dagen kan duren.” Kortom: te kort dag voor de halve finale, wel nog een optie voor de finale.

Foto: Isosport

Obelgix: “Te duur voor de gewone supporter”

“Ik snap dat de Duivels hun fans oproepen om naar Rusland te gaan. Tegen Brazilië zagen ze 15.000 groen-gele mensen in de tribune zitten tegenover hoop en al 750 Belgen”, zegt Overijsenaar Nicolas Dardenne (36) die als Obelgix uitgroeide tot onze bekendste supporter in de tribune. “Maar er is een reden waarom we er niet massaal zijn: het is te duur. Ik ben al vier wedstrijden gaan zien, en die uitstap kostte me telkens zo’n 700 à 800 euro, inclusief ticket. Voor de halve finale wordt dat 1.200 euro omdat ik een duur vliegtuigticket moest kopen van 999 euro. De goedkopere Fan Flights waren namelijk direct uitverkocht. En voor de finale heb ik wel een ticket voor het stadion, maar nog geen plaats in het vliegtuig. Wie weet wat dat zal kosten? Dat is iets waar volgende keer toch over nagedacht moet worden: kunnen we de supporters er echt niet goedkoper krijgen? Zit eens aan tafel met Brussels Airlines of andere maatschappijen. Daar zit het probleem. Want mij maak je niet wijs dat Brazilianen zoveel rijker zijn dan wij Belgen. Ze wonen zelfs nog eens zoveel verder, en toch raken ze hier massaal. Dat wil zeggen dat zij dat wel goedkoper kunnen. Want de prijs voor de stadiontickets is voor iedereen gelijk. Zelf heb ik het geluk dat ik zakenman ben, ik kan dit betalen. Maar veel mensen niet. Terwijl dat net de echte supporters zijn. Veel van de Belgen in het stadion niet. Volk in kostuum met een das, uitgenodigd door sponsors, dat zijn niet de diehards.”