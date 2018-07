Leerlingen met migratieachtergrond worden vaker gepest en pesten zelf ook meer

Wie een accent heeft of een donkere huid, wordt vaker gepest op school. Opvallend: die leerlingen zullen vaker ook zelf pesten, om de ongelijkheid opnieuw weg te werken.

Volgens onderzoek van KU Leuven-doctorandus Jop Van der Auwera geeft 13,3 procent van de scholieren met een migratieachtergrond aan dat hij of zij afgelopen jaar gepest werd. ‘Slechts’ 8,6 procent van de scholieren zonder migratieachtergrond gaf aan gepest te worden.

Op witte concentratiescholen blijkt het verschil significant: daar geeft 15 procent van de kinderen met een migratieachtergrond aan gepest te worden. De onderzoeker polste in dertien scholen in Brussel en Vlaanderen bij 1.808 scholieren naar pestgedrag of pestervaringen. Van der Auwera schrijft het verschil toe aan ‘anders’ zijn, bijvoorbeeld via afwijkende klederdracht.

Opvallend is dat 11,3 procent van de jongeren met een migratieachtergrond zelf aangeeft pestgedrag te hebben vertoond, tegenover 3,1 procent van de jongeren zonder migratieachtergrond. Opnieuw is in witte concentratiescholen dat verband significant. Voor Van der Auwera is dat het bewijs dat ook de ‘wij-zij’-problematiek een verklaring biedt. “Door te pesten trachten ze aanzien te verwerven ten opzichte van de meerderheidsgroep.”