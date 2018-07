CLUBNIEUWS. Gentenaar in beeld bij PSV, KV Oostende gaat voor Zuid-Afrikaanse spits

WK of niet, de voorbereidingen op het nieuwe seizoen in eerste klasse zijn in volle gang. Een overzicht.

José Luis Rodriguez is in beeld bij PSV. De belofte van AA Gent speelde zich in de WK-selectie van Panama en viel daar meer op met een goal tegen Tunesië, slechts één van de twee doelpunten die de debutant in Rusland scoorde. Dat heeft de aandacht van de Nederlandse landskampioenen aangetrokken. Flankspeler Rodriguez is twintig en wacht nog op zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht van de Buffalo’s. In Gent heeft hij nog een contract tot 2019. Volgens Panamese media zou zijn landgenoot Ricardo Avila de Buffalo’s ook verlaten. De 21-jarige verdediger geniet interesse uit Rusland en Spanje. De Colombiaanse flankspeler Deiver Machado (24) wordt uitgeleend aan Atletico Nacional. De club uit zijn thuisland bedong ook een aankoopoptie.

Na het vertrek van Zinho Gano zoekt KV Oostende nog aanvallende versterking. Met stip op het lijstje prijkt de Zuid-Afrikaanse aanvaller Tokelo Rantie (27). Hij is een vrije, gratis speler sinds zijn contract bij Gençlerbirligi in oktober werd ontbonden omdat hij niet aardde in Turkije. De veertigvoudige Zuid-Afrikaanse international werd in het verleden wel kampioen met Orlando Pirates in zijn thuisland en met Malmö in Zweden. Het Engelse Bournemouth betaalde ooit vier miljoen voor hem, maar nu speelde hij al sinds oktober geen matchen meer. Met zijn 1,72 meter is Rantie geen echte targetspits, maar meer een geblokte, lopende aanvaller.

De selectie van Club Brugge keerde zondag terug van het oefenkamp in het Nederlandse Garderen. Bij thuiskomst gingen ze in het Jan Breydelstadion gretig op de foto met de supporters, die waren afgezakt voor de jaarlijkse fandag.

Veel volk op de fandag van Club Brugge Foto: Photo News

Florian Tardieu (26, Zulte Waregem) lijkt een tijd out te zijn. De Fransman liep wellicht een scheurtje op en zou vier weken aan de kant staan.

*** De Kroatische middenvelder Nikola Jambor (22) ruilt Lokeren in voor het Portugese Rio Ave.

*** STVV stelt vandaag normaal twee nieuwkomers voor. De Spaanse verdediger Pol Garcia (23) komt over van Juventus en Japanse flankspeler Takahiro Sekine (23) wordt voor één seizoen gehuurd van FC Ingolstadt.

*** José Riga (60) heeft een nieuwe job. De Belgische trainer gaat de komende twee jaar aan de slag bij het Tunesische Club Africain.