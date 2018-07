Franse WK-sensatie speelde bijna voor Zulte Waregem

Een duel om morgen naar uit te kijken is dat tussen Eden Hazard en de Franse toernooirevelatie Benjamin Pavard. De 22-jarige rechtsachter werd net als Hazard opgeleid in Lille en het scheelde niet veel of hij was, in navolging van Thorgan Hazard en Junior Malanda, bij Zulte Waregem terechtgekomen.

Essevee-coach Francky Dury had Pavard in 2016 op de radar, maar uiteindelijk koos de Noord-Fransman voor de Duitse tweedeklasser Stuttgart. “We hadden inderdaad contact, maar uiteindelijk is er niets van gekomen”, zegt Pavard. “Later die zomer was er wel een deal met Stuttgart. Ik kan alleen maar zeggen dat ik geen spijt heb van die keuze.”

Pavard promoveerde meteen naar de Bundesliga en finishte vorig seizoen op een keurige zevende plaats. In de laatste wedstrijd won Stuttgart met 1-4 op het veld van Bayern München. Onmiddellijk na die wedstrijd zou Bayern München de afkoopsom van 35 miljoen euro voor Pavard betaald hebben. Iets dat hij gisteren weigerde toe te geven of te ontkennen.

“De ontwikkeling die Pavard heeft doorgemaakt, is spectaculair”, zegt Dury. “Wij volgden hem sinds hij 18, 19 is en waren meteen onder de indruk van zijn kwaliteiten. Hij leest het spel ongelofelijk snel en kan op alle posities in de verdediging en op de zes spelen. Maar tegen de miljoenen die Stuttgart betaalde (naar verluidt 4 miljoen euro, nvdr.) konden wij niet op.”

Maatje van Mangala

Bij Stuttgart heeft Pavard ook een goeie Belgische vriend, ex-Anderlecht-belofte Orel Mangala (20). “Hij begint vaak op de bank, maar als hij een speelkans heeft, geeft hij zich helemaal. Hij is altijd de eerste op training. Het is een goeie speler en een goeie vriend.”