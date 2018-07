Zware boete voor restaurant dat dronken vrouwen op straat dumpte

Een bar/restaurant in de Australische metropool Sydney heeft een zware boete gekregen nadat personeelsleden twee zwaar geïntoxiceerde vrouwen op straat hadden gedumpt. De dames hadden op minder dan veertig minuten tijd samen zestien zware borrels gekregen.

Het incident deed zich in november voor in Gangnam Station, een Koreaanse bar en restaurant. Twee vrouwen dronken elk acht borrels soju op 35 minuten tijd. Soju is een gedistilleerde vodka-achtig Koreaans goedje met een alcoholpercentage tussen 16 en 53 procent.

Het duo stuikte in elkaar en verloor het bewustzijn. Personeelsleden droegen de vrouwen naar buiten en lieten ze op het voetpad achter. De politie riep een ziekenwagen op die de dames naar een ziekenhuis bracht.

“Eén van de zwaarste inbreuken”

De bar kreeg van de politie een boete van 2.200 Australische dollar (1.400 euro) opgelegd omdat de vrouwen zo dronken waren gevoerd. Het ging volgens de bevoegde autoriteit om “een van de zwaarste inbreuken op de drankwetgeving van de laatste jaren”. Er hangen de uitbaters nog zware sancties boven het hoofd.