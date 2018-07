Reddingsactie Thaise voetballertjes hervat: “Vijf uur vroeger kunnen starten in gunstige omstandigheden”

De reddingsactie van de Thaise voetballertjes is maandag opnieuw hervat. Nog acht jongens en hun coach wachten intussen al zestien dagen om bevrijd te worden uit het grottencomplex. Al kan de operatie volgens het hoofd van de Thaise crisiscel zeker nog twee dagen duren.

In totaal zijn nu al vier jongens bevrijd uit de Tham Luang-grot. De tussen elf en zestien jaar oude kinderen zijn “hongerig, maar in goede gezondheid”, klonk het bij Narongsak Osatanakorn op een persconferentie maandag. Hij is het hoofd van de Thaise crisiscel. “Vanochtend vroegen ze zelfs al om pad kra pao (een typisch Thais gerecht met kip, red.)”, vertelde hij er nog bij. Toch hebben de jongens voorlopig hun familie nog niet kunnen zien. Ze moeten eerst nog verdere medische tests ondergaan en verblijven momenteel in een ziekenhuis in Chiang Rai, de dichtstbijzijnde provinciestad nabij het grottencomplex.

Zuurstoftekort

Na een korte onderbreking zijn maandag rond 11 uur lokale tijd de reddingswerkzaamheden opnieuw gestart. “De omstandigheden zijn even gunstig als gisteren. We zijn zelfs vijf uur vroeger dan voorspeld kunnen starten”, zegt Osatanakorn. “De grote regenval van de afgelopen uren heeft overigens geen invloed gehad op het waterpeil in de grot.”

Osatanakorn gaf zelfs duidelijkheid over de volgorde waarin de jongeren bevrijd worden. “Diehenen die er het meeste klaar voor zijn en perfect voorbereid zijn, mogen de grot als eerste verlaten.”

Four ambulances drive up to Tham Luang cave in #Thailand. A fifth followed shortly after. 8 boys and their football coach are still trapped inside pic.twitter.com/kh07pOdWmp — Jo Shelley (@joshelleyCNN) July 9, 2018

Buitenlandse hulp

Dezelfde duikers die de eerste vier jongens bevrijdden, zullen ook de volgende reddingsoperatie uitvoeren, aldus Osatanakorn. Wellicht omdat ze intussen de grot goed kennen en weten wat te doen

Het reddingsteam bestaat uit dertien buitenlandse duikers, vijf Thaise collega’s en vijf leden van de Thaise marine. Iedere jongen wordt door het circa vier kilometer lange parcours begeleid door twee duikers. Intussentijd wachten de ouders van de voetballertjes bang af. Velen van hen kamperen nu al ruim twee weken naast de grot en het was niet meteen duidelijk welke jongens al bevrijd waren.

