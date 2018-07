Drie kinderen verdronken in Frans meer

In een meer in het Franse Chalon-sur-Saône zijn zondagavond drie kinderen verdronken. Dit heeft nieuwszender BFMTV maandag gemeld. Het gaat om twee broers en een zus.

Drie kinderen van een zelfde gezin speelden aan de rand van het meer van Près Saint-Jean in Chalon-sur-Saône in het departement Saône-et-Loire. Twee jongens van tien en dertien jaar zouden zijn uitgegleden waarna een meisje van dertien in het water sprong om hen te redden.

Geen van de drie kon zwemmen en zijn snel naar de boem gezonken. Ze zijn gevonden op 4,5 meter diepte over een afstand van vijf tot zes meter. Pogingen tot reanimatie mochten niet baten.

