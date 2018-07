Delhaize sluit winkels vroeger voor wedstrijd van Rode Duivels

Een buitengewone wedstrijd vraagt buitengewone openingsuren. De socialistische bediendenvakbond BBTK roept winkelketens op om dinsdag vroeger te sluiten zodat het personeel naar de Rode Duivels kan kijken. Carrefour doet niet mee, Delhaize wel. Alle winkels sluiten uitzonderlijk om 19 uur.

“Dinsdag vindt er een uitzonderlijk voetbalwedstrijd plaats, een historische zelfs. De Rode Duivels zullen hun halve finale spelen op het WK. Alle winkelketens hebben de afgelopen weken op een of andere manier kunnen profiteren van de merchandising rond de wereldbeker. Zullen de werknemers van de handel de enigen zijn die een gedeelte van deze legendarische wedstrijd zullen missen?”, vraagt Jan De Weghe van BBTK handel en distributie zich af in een open brief.

Hij vraagt alle werkgevers van de handel dat ze hun openingsuren dinsdag zodanig zouden aanpassen dat iedereen de wedstrijd kan volgen, indien men dit wenst. Nu zijn veel winkels open tot 20 u., wanneer de wedstrijd begint.

“Jullie zullen geen ‘anekdotisch’ zakencijfer verliezen aangezien quasi alle inwoners van België aan hun televisie zullen gekluisterd zitten”, klinkt het nog.

Winkelketen Carrefour doet alvast niet mee. “Niet iedereen kijkt naar het voetbal. Voor die mensen blijven we gewoon open Maar ook voetbalfans moeten de kans hebben om op het laatste nippertje nog inkopen te doen”, zegt Baptiste Van Outryve van Carrefour.

Delhaize sluit dinsdag alle 128 supermarkten in België uitzonderlijk om 19 u. in plaats van 20 u. zodat onze medewerkers in de winkels op tijd de match kunnen bekijken. Deze uren worden doorbetaald door Delhaize”, zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Welke winkels uiteindelijk nog gehoor geven aan de oproep van de vakbond is nog niet duidelijk. Wie dinsdagavond wil winkelen, kijkt best even op de website om te controleren of de openingsuren van zijn of haar winkel gewijzigd zijn.