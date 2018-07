Bejaarde man (81) verdwenen na ruzie met groepje jongeren

Hoboken - Groot alarm zondagavond in Hoboken. Een bejaarde man verdween er spoorloos nadat hij het aan de stok had gekregen met een groepjes jongeren uit de buurt. Uren later dook hij plots op met een taxi. Hij was ontvoerd en meegenomen naar Charleroi. De Antwerpse politie onderzoekt de zaak.

Felix D. (81) kreeg het zondagavond in de buurt van de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken aan de stok met enkele jongeren. Er werd wat over en weer geroepen waarna de jongeren verdwenen. D., een kranige tachtiger, zou dan achter de jongeren zijn gegaan. Dat was rond 20 u. zondagavond. Toen hij een uur later nog altijd niet was teruggekeerd, sloeg zijn echtgenote alarm.

“We hebben verschillende ploegen ter plaatse gestuurd en ook de Cel Vermiste Personen van de federale politie werd gealarmeerd. De hele buurt werd grondig uitgekamd met een speurhond. Zonder resultaat”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

De politie hield er rekening mee dat de man ergens in de buurt zou liggen, vandaar dat met man en macht werd gezocht.

Na middernacht dook hij plots weer op. In een taxi van een taxibedrijf uit de buurt van Charleroi. De man beweerde te zijn ontvoerd en bestolen. Hij werd nabij Charleroi afgezet waar de politie hem in een taxi naar huis zette.

De politie in Charleroi wil voorlopig niet reageren op het voorval. De Antwerpse politie neemt de zaak ernstig en doet vandaag verder onderzoek.