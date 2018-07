“Buitenwippers tegen dierenleed” doorkruisen Nederland om mishandelde dieren te bevrijden

Ze hebben wat weg van een knokploeg van de maffia, de ‘Bouncers Against Animal Abuse’. In groepjes doorkruisen ze Nederland om mishandelde dieren te bevrijden uit de handen van hun baasjes. Buitenwippers dus, die samen strijden tegen dierenleed - en niet bang zijn om af en toe buiten de lijntjes te kleuren.

De Bouncers Against Animal Abuse (BAA-A) zijn een groep van zo’n 20 vrijwilligers die zich in Nederland hebben verenigd in een poging om dierenleed aan te pakken. Waar bouncers of buitenwippers normaal garant staan om de veiligheid van gasten te bewaken, bekommeren de BAA-A zich om de veiligheid van dieren. “Wat we eigenlijk willen, is dat de mensen denken: als ik raar ga doen met mijn beestje, dan komen die gasten aan de deur”, vertelt één van de leden aan De Telegraaf.

Foto: baa-a.nl

Na een melding, die niet anoniem gedaan kan worden, trekken de buitenwippers eerst op onderzoek uit. Ze bekijken vanop een afstand of de klacht gegrond is. Als dat het geval is, volgt er eerst een soort verzoeningsgesprek en proberen twee vrijwilligers in de hoop dat de eigenaar zelf de situatie aanpast. Als dat ook niet lukt, komen de buitenwippers langs en worden de dieren eigenhandig gered - lees: meegenomen - en verzorgd. Zo namen de bouncers eens twee varkentjes mee naar huis, omdat ze zagen dat die in de stal tot hun buik in de vuiligheid stonden. Ze hadden vergroeide poten en waren gewond. De dieren werden meegenomen voor verzorging en opgeknapt.

Beloofd

De bouncers nemen het recht in eigen handen, maar dat doen ze naar eigen zeggen enkel omdat de politie haar werk niet goed doet. In 2010 kondigde de Nederlandse regering aan dat er 500 ‘animal cops’ zouden aangesteld worden, maar na de val van de regering in 2012 werd die beslissing teruggedraaid. “Er was ons een dierenpolitie beloofd”, aldus initiatiefnemer Cornel Gorsselink. “Maar in de praktijk zijn dat een stuk of honderdzeventig politieagenten die maar dertig procent van hun tijd aan dierenzaken kunnen besteden.”

Intussen komen ook uit politieke hoek reacties op de omstreden ‘werkwijze’ van de dierenrechtenvereniging. “Dierenbeulen aanspreken, dat mag”, klinkt het bij PVV-Kamerlid Dion Graus. “Je mag ook iemand aanhouden en vasthouden tot de politie er is, dat is heel goed. Maar ik wist niet dat ze inbreken en dieren weghalen. Dat mag natuurlijk niet.”

Bekijk de reportage: