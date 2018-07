Iedereen aanwezig op laatste training Rode Duivels

De Rode Duivels hebben deze ochtend hun laatste training voor de halve finale tegen Frankrijk afgewerkt. Daarbij stonden alle 23 spelers op het terrein waardoor bondscoach Roberto Martinez over een volledig fitte selectie beschikt.

De

Rode Duivels werkten hun training nog af in het eigen oefencomplex van Dedovsk. Vanmiddag neemt de ploeg alweer het vliegtuig naar Sint-Petersburg. Om 18.00 uur Belgische tijd is er nog een persconferentie van de bondscoach en één speler (wellicht Kevin De Bruyne) in het splinternieuwe Sint-Petersburgstadion. Sinds de kwartfinale kiest Roberto Martinez ervoor om op de dag voor de wedstrijd in het eigen trainingscomplex te trainen in plaats van in het stadion. Hij doet dat omdat het door de korte opeenvolging van wedstrijden de enige training is met de hele groep. In Dedovsk kan hij makkelijker achter gesloten deuren aan zijn tactiek werken. In de speelstad is dat moeilijker. Je weet immers nooit wie er in zo’n groot stadion zit mee te kijken. De Franse nationale ploeg traint straks wel in Sint-Petersburg.