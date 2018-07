Onze chef voetbal over de bondscoach: “En plots is Roberto Martinez een topcoach”

Dat kan alleen in voetbal: in 90 minuten de transformatie van een naïeve koppigaard naar een vakman super de luxe. Roberto Martinez paste zich (tactisch) aan en het Belgische publiek sloot hem in de armen. De bondscoach is een held. Niet alleen omwille van zijn strategie.

Zo kenden we Roberto Martinez nog niet. Althans niet bij de Rode Duivels. Een aanpassing van zijn tactiek en dat op het goede moment. Alleen wie hem al langer volgt, was niet verrast. Ook met zijn Engelse clubs – Swansea, Wigan en Everton – kon hij uit het niets keihard toeslaan. Hij heeft er zijn reputatie op gebouwd en kwam zo in 2013 bij de topclub Everton terecht. Goed dat we dat ook bij de Rode Duivels eens mochten beleven want tot vrijdag had de Catalaan, die vrijdag 45 jaar wordt, nog niet veel indruk gemaakt.

Nu kwam Martinez uit de kast. Hij is een coach die kan focussen op één hoogtepunt en daar voor de verrassing kan zorgen. Zo versloeg hij in 2013 met Wigan in de finale van de Engelse beker Manchester City terwijl hij enkele dagen later degradeerde. Minder geschikt voor de lange, duurzame termijn, wel subliem in het pieken klonk het. Het was een reputatie die hem bij zijn aanstelling in augustus 2016 als bondscoach vergezelde maar waarvan we ons afvroegen of ze wel klopte. Tot vrijdag.

Verrassen

Speelde de bondscoach in de aanloop naar Brazilië een beetje met onze voeten? Ja. Niet kwaad bedoeld en met als één doel: verrassen. Om zijn plan niet bekend te maken, zei hij telkens “ja” toen we hem ongerust vroegen of hij nu echt met drie verdedigers die sterke Brazilianen wilde aanpakken. “Ik verander mijn systeem niet.”

Maar hij deed dat dus wel. Hij idealiseerde zijn denkbeelden niet. Zijn plan dreigde in de praktijk niet te werken en hij gaf als coach een creatieve wending aan zijn voetbalfilosofie. Bij balverlies werd de smeekbede van onze Duivels-watcher René Vandereycken, enkele wakkere analisten, ex-Rode Duivels en journalisten gevolgd. Ook enkele spelers zouden in de individuele gesprekken die Martinez met hen voert duidelijke hints in die richting hebben gegeven. De Duivels plooiden bij balverlies terug en gingen met vier achteraan spelen. Meunier rechtsachter, Fellaini hielp Meunier ook nog Neymar Jr. voor de voeten te lopen.

De grootste verrassing vonden we echter vooraan. Lukaku speelde op de rechterflank in de rug van Marcelo. De Bruyne schoof, ook al tot vreugde van de analisten en zichzelf, een rijtje hoger en fungeerde als valse nummer negen.

Het viel natuurlijk ook allemaal wel wat mee voor de Duivels. Het was niet alléén de tactiek. De poging op de paal van Thiago Silva en het eigen doelpunt van Fernandinho waren meevallers, maar die heb je nodig om Brazilië te kloppen. Het doet geen afbreuk aan het plan van Martinez. Ook al was dat niet nieuw. Romelu Lukaku: “Ik kende het systeem van bij Everton, ik heb het aan Hazard en De Bruyne moeten uitleggen.” Bij Everton heette de valse spits Naysmith, een Schot die niet het niveau heeft van De Bruyne.

Meer verdiensten

Nog meer dan het tactisch plan is de verdienste van Martinez dat hij al die vedetten eindelijk zo ver heeft gekregen tot het uiterste te gaan, uit de comfortzone te treden. Ze hebben natuurlijk allemaal de ideale leeftijd om te beseffen dat het stilaan ‘nu of nooit’ is. Maar De Bruyne vier wedstrijden in dienst van de ploeg verdedigend op het middenveld laten spelen, Lukaku in een match tegen Brazilië een grote kans ontnemen te scoren, Eden Hazard zo ver krijgen dat hij 100 procent gefocust op het veld staat en Fellaini alleen maar het vuile werk laten opknappen, is een prestatie van formaat.

Foto: AFP

Martinez heeft de spelers kunnen overtuigen en dat is heel sterk. En verrassend. Want in zijn communicatie naar buitenuit valt hij eerder op met onduidelijke antwoorden op nochtans duidelijke vragen. En na het succes van vrijdag zal het geloof van zijn spelers in hem alleen maar toenemen. Ook omdat hij na Brazilië zei: “Aan het tactisch bord win ik elke wedstrijd, het zijn de spelers die het moeten uitvoeren. Ik ben van hen afhankelijk of het lukt of niet. Zij hebben het gedaan.”

Die bescheidenheid siert hem. En wat meer is: ze is echt. We hebben al veel trainers gekend die het cliché koesteren dat “alleen het team belangrijk is”, maar bij de minste tegenslag naar de spelers wijzen en bij succes verduiveld veel “ik” zeggen. Bij Martinez is dat niet zo.

Buitenlander

Dat we dit succes nu uitgerekend met een buitenlandse bondscoach moeten beleven. Of is dat geen toeval? In het passeren van Radja Nainggolan kon Martinez nog verweten worden dat hij de gevoeligheden van de Belgische voetballiefhebber niet aanvoelde. Hij moet verrast geweest zijn door de storm die dat teweegbracht.

Die gevoeligheden niet aanvoelen, kan ook een voordeel zijn. Martinez leest niet àlles, kijkt niet naar àlle analyses in de praatprogramma’s. Behalve vrouw en kind heeft hij geen familieleden of goede vrienden die hem erop wijzen wat er in de vaderlandse pers verschijnt. Vorige (Belgische) bondscoaches zoals Marc Wilmots, Georges Leekens, Robert Waseige, Aimé Anthuenis, René Vandereycken,... konden zich daar behoorlijk over opwinden. Of althans: de mensen uit hun omgeving. En daardoor ontstonden er onnodige spanningen.

Martinez lijkt zich door de natuurlijke afstand minder druk te maken om wat er gezegd, geschreven, geroepen en getierd wordt. Eén keer liet hij zich ontvallen: “Kijk eens naar wat goed is, jullie Belgen focussen altijd op het slechte.” Dat was na de oefenwedstrijd tegen Portugal (0-0) waarmee hij aangaf via persverantwoordelijke Stefan Van Loock op de hoogte te zijn van wat er in de kranten was verschenen. Het was de enige keer dat hij op de media reageerde. Bij vorige bondscoaches was dat aan de lopende band.