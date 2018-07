Akkoord tussen Geens en vakbonden: einde cipiersstaking in zicht

Justitieminister Koen Geens heeft zopas een akkoord bereikt met de vakbonden dat een einde zou maken aan de cipiersstakingen die nu al enkele weken aan de gang zijn. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF.

Geens zat vanmorgen opnieuw samen met de vakbonden en beide partijen kwamen tot een compromistekst over de minimale dienstverlening in de gevangenissen. Het woord ‘opvorderen’ is uit het oorspronkelijke wetsvoorstel gehaald, en er worden andere maatregelen voorgesteld om een ordentelijke planning uit te werken.

De bonden hebben nu twee weken de tijd om hun definitieve opmerkingen op de ontwerptekst over te maken. Ze gaan vanmiddag al het voorontwerp van akkoord voorleggen aan hun achterban en zullen daarbij vragen om de staking op te heffen voor de rest van de vakantie. Nieuwe onderhandelingen zullen dan opgestart worden eind augustus.