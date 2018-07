Gezond op het werk: finetunen voor meer energie

“Om werk werkbaar te houden, is het belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Daarbij moet je niet alléén kijken naar de top-downsturing door werkgevers en leidinggevenden, maar kunnen ook werknemers – bottom-up – hun verantwoordelijkheid opnemen”, zo zegt Els Vanbelle, well-being consultant bij Attentia.

“Belangrijk is dat de twee – sturing en zelfsturing – in balans zijn. Zonder top-downsturing loopt het al gauw in het honderd, maar zonder een bottom-upzelfsturing haken mensen af.”

Jobcrafting

Voor ze aan de slag ging bij Attentia, werkte Els aan de KU Leuven, waar ze een doctoraat schreef over jobcrafting. Dat is die bottom-upaanpak waarbij een werknemer veranderingen kan aanbrengen in zijn of haar job om het eigen functioneren te optimaliseren, legt ze uit. “Vaak zitten we in een automatische piloot en gaan we 's ochtends naar het werk en doen we wat we moeten doen zonder daarbij na te denken. Maar kijk eens naar je dag. Wat gaf je energie? Wat deed je de muren oplopen? Vaak kun je zelf je taken gaan finetunen om ervoor te zorgen dat ze meer energie geven, of minstens minder energie kosten. Dát is waar jobcrafting om gaat.”

Iedereen kan op zoek naar kleine veranderingen die betekenis hebben, vervolgt ze. Het gaat over kleine aanpassingen in de zeven W’s van elke taak: wat doe je precies, met wie doe je dat, waar doe je het, wanneer, op welke wijze, waarom en waarmee? Voor het 'met wie?' geeft Els het voorbeeld van een team dat eenmaal per week samen de saaie administratie doet, mét muziek op. En het waarom? “Iemand die poetst in een ziekenhuis kan zeggen dat hij de vloer proper maakt, maar net zo goed dat hij bijdraagt aan het herstel en de gezondheid van de patiënten.”

