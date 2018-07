Koning en koningin voor halve finale naar Rusland, premier Michel blijft dan toch in België

Koning Filip en koningin Mathilde reizen dinsdag naar Sint-Petersburg om de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk bij te wonen. Dat meldt het Paleis maandag.

De koning en de koningin reizen dinsdag heen en weer naar Sint-Petersburg om de WK-wedstrijd bij te wonen. Hun kinderen gaan niet mee.

De koning is een grote voetbalfan, klinkt het bij het Paleis. Voor hun vertrek ontmoette hij de Rode Duivels al in Tubeke om hen een hart onder de riem te steken, en samen met zijn zonen woonde hij ook al de groepswedstrijd België-Tunesië bij. Bij elke wedstrijd heeft het koningshuis via de sociale media zijn steun voor de Duivels uitgedrukt, en na de kwartfinale, toen België stuntte door Brazilië uit te schakelen, telefoneerde de koning met bondscoach Roberto Martinez.

Eerder raakte ook al bekend dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders naar Sint-Petersburg trekt om voor de Belgen te supporteren. Premier Charles Michel was aanvankelijk ook aangekondigd, maar gaat uiteindelijk dan toch niet naar Rusland. Hij zal de wedstrijd samen met de supporters in ‘s Gravenbrakel bijwonen, de gemeente waarvan aanvoerder Eden Hazard afkomstig is.

“Charles Michel gaat zo in op een uitnodiging van de burgemeester van de gemeente, Maxime Daye”, zegt de woordvoerder van de premier. “Het is niet mogelijk om de NAVO-top van 11 en 12 juli in Brussel, waarop een veertigtal staatshoofden aanwezig zijn, met een verplaatsing naar Sint-Petersburg te combineren.”