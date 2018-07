Politie valt woning binnen na familieruzie met gewapende man

Brussel - Speciale interventiediensten zijn maandagmorgen in de Neckstraat in Koekelberg een woning binnengevallen om een gewapende man aan te houden na een familiale ruzie. De 53-jarige verdacht M.C. werd opgepakt. Hij was al bekend bij de politiediensten en het gerecht, meldt het Brussels parket.

De politie van de zone Brussel-West werd zondagnacht rond middernacht opgeroepen voor een familieruzie die uit de hand dreigde te lopen. Een buurman verwittigde de politie, nadat hij een zwaar dispuut zag tussen het koppel en zag dat de man gewapend was met een jachtgeweer.

De politie probeerde in eerste instantie contact te leggen met de verdachte, maar kreeg geen bevredigend antwoord. Het contact werd verbroken, wetende dat de man in het bezit was van wapens die op zijn naam zijn geregistreerd. Omstreeks 5 uur vielen de speciale interventiediensten de woning binnen om het gevaar af te weren.

“Er werden geen schoten gelost en er zijn geen gewonden gevallen tijdens de interventie”, zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brussels parket. “De verdachte, M.C., kon worden aangehouden en werd van zijn vrijheid beroofd. Hij is reeds bekend bij de politiediensten en het gerecht. De verdachte wordt in de loop van de ochtend verhoord door de onderzoeksrechter en zal in de loop van de dag ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings.”